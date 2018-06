Los enfermeros critican que los médicos quieran "confundir" a los tribunales sobre los cuidados corpoestéticos

El Consejo General de Enfermería ha criticado que la Organización Médica Colegial (OMC) quiera "confundir" a los tribunales sobre los cuidados corpoestéticos, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya suspendido cautelarmente la resolución 19/2017 del organismo de los enfermeros tras el recurso presentados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

"Sorprende sobremanera que un consejo general como el de médicos ponga en duda la capacidad ordenadora que todos los Consejos Generales tienen reconocida por Ley y pretenda confundir a los Tribunales, a los profesionales y a la sociedad en general, acerca del contenido de la citada Resolución número 19/2017, que en modo alguno regula ni pretende regular el ejercicio profesional", han dicho los enfermeros.

En este sentido, prosigue, el auto dictado en el recurso contencioso-administrativo que el citado Consejo General de Médicos ha presentado ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha decidido suspender cautelarmente la mencionada resolución "sin entrar a analizar" el fondo del asunto, valorando "únicamente" los intereses afectados. Habrá de ser por tanto la sentencia final la que decida la conformidad a derecho o no de la Resolución.

"La Resolución número 19/2017 no regula en modo alguno el ejercicio profesional, materia reservada a la Ley, pero sí ordena ese ejercicio en el ámbito de los cuidados corpoestéticos y de la prevención del envejecimiento, exigiendo para ello un nivel de formación mínimo y unos contenidos que garanticen una correcta atención de los pacientes", ha sentenciado el Consejo General de Enfermería.

De hecho, el organismo ha mostrado su preocupación por el hecho de que un órgano regulador como es la Organización Médica Colegial ponga en duda "de manera incongruente" con su recurso la capacidad ordenadora de cada profesión que tienen reconocida por ley "todos y cada uno" de los consejos generales, como función esencial que les "dota de sentido", siempre en beneficio no sólo de los profesionales colegiados, sino también de los pacientes y ciudadanos en general, y del propio sistema sanitario.

"MENSAJE DEL MIEDO"

"Respetando, como no puede ser de otra manera, la decisión de la sala del TSJ de Madrid, no podemos compartir que la resolución regule ningún tipo de competencia profesional enfermera, ni tampoco que se suspenda la misma y no solamente los aspectos concretos cuestionados por la OMC, manteniendo en todo caso la vigencia de las facultades ordenadoras que todo consejo general posee", han dicho desde Enfermería, para recordar que "no puede haber invasión de competencias en el ámbito de la medicina estética porque no existe tal especialidad específica ni está regulada por la Ley, ni siquiera ordenada por la OMC".

Asimismo, ha avisado de que ambas organizaciones profesionales, SEME y OMC, han recurrido, una vez más, al "mensaje del miedo" haciendo referencia a un "inexistente peligro" contra la salud de los pacientes para así armar unos argumentos cuyas pretensiones son "exclusivamente corporativistas".

"No entendemos que una organización profesional y una supuesta sociedad científica tengan que recurrir a generar miedo y alarma social para tratar de defender sus propios intereses en lugar de optar por ordenar el ejercicio profesional médico. En todo caso, debemos destacar que el auto no afecta en absoluto al trabajo diario de las enfermeras que prestan asistencia en éste y en cualquier ámbito, puesto que las competencias profesionales vienen atribuidas por el conjunto normativo que regula la profesión enfermera, plenamente vigentes", han apostillado.

Finalmente, ha informado de que en los próximos días los servicios jurídicos de la institución enfermera interpondrán el correspondiente recurso de reposición contra la suspensión cautelar. No obstante, ha recordado que los consejos generales de médicos y enfermeros ya abrieron el pasado mes de febrero una plataforma de diálogo interprofesional donde los presidentes de ambas entidades se mostraron partidarios de buscar una solución pactada, al igual que se ha hecho ya con la conocida como 'prescripción enfermera'.