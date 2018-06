CCOO pone a Sánchez como objetivos paliar la falta de profesionales, más financiación y vuelta a la universalidad

1/06/2018 - 15:17

CCOO ha reclamado al que será nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una serie de medidas en el ámbito sanitario, entre las que se encuentran paliar la falta de profesionales, aumentar la financiación en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y la derogación del Real Decreto 16/2012, que revocó la universalidad de la atención e introdujo los sistemas de copago.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores sociosanitarios de CCOO, Antonio Cabrera, ha mostrado su confianza en que haya "en breve" un nuevo ministro de Sanidad para "dar cumplimiento a todos los retos que tiene el SNS".

La primera reclamación del sindicato es que "cumpla" con los acuerdos de los empleados públicos acordados el pasado marzo en la Mesa General de la Negociación de las Administraciones Públicas. Centrándose en el sector sanitario, ha señalado que hay "varios temas", como la falta de profesionales, que son "urgentes".

"Tenemos que aumentar la financiación en el SNS, una urgencia para seguir dando una sanidad pública de calidad a la población española", ha señalado el representante sindical, que ha recordado la posición de su sindicato sobre la derogación del Real Decreto 16/2012 para "recuperar la universalidad y acabar con los copagos".

Sobre este último punto, ha comentado que va "muy vinculado" a que exista una financiación "suficiente". "Sin financiación es difícil recuperar derechos para la ciudadanía", ha concretado.

"MONTSERRAT NO HA EJERCIDO DE MINISTRA"

Por último lugar, en cuanto a su opinión sobre la trayectoria como ministra de Sanidad de Dolors Montserrat, Cabrera ha criticado que "no ha ejercido de ministra". "No ha aparecido, en los temas importantes no ha estado. La negociación y el diálogo social con las organizaciones sindicales ha sido prácticamente nulo", ha lamentado.

El representante de CCOO ha puntualizado que esta situación "no ha sido igual" con la Dirección General de Sanidad, con los que "se han llegado a acuerdos". Sin embargo, ha lamentado que "en lo más político, lo que excede lo estrictamente laboral, no se ha hecho nada con la ministra".