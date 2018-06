'Oncotype DX Breast Recurrence Score' detecta el 70% del cáncer de mama que no se beneficia de quimioterapia

5/06/2018 - 13:42

El test 'Oncotype DX Breast Recurrence Score' logra identificar al 70 por ciento de las mujeres con cáncer de mama en estadio inicial que no obtienen beneficio de la quimioterapia, según el estudio Trial Assigning IndividuaLized Options for Treatment (Rx) ('TAILORx'), anunciado por el grupo independiente ECOG-ACRIN Cancer Research Group, publicados en 'The New England Journal of Medicine' y presentados en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología (ASCO, por sus siglas en inglés).

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Cerca del 50 por ciento de todos los casos de cáncer de mama diagnosticados anualmente a nivel mundial son tumores con receptores hormonales positivos sin el gen HER2 que puede influir en el desarrollo del cáncer y sin afectación ganglionar, es decir, que el cáncer está restringido a la mama. El estudio establece definitivamente que la quimioterapia puede evitarse en alrededor del 70 por ciento de estas pacientes, incluidas todas aquellas mujeres mayores de 50 años con resultados de 'Breast Recurrence Score' de 0 a 25 y todas las mujeres de 50 años o menos con resultados 'Breast Recurrence Score' de 0 a 15.

"'TAILORx' provee con la respuesta definitiva sobre la mejor manera de tratar a las pacientes con 'Recurrence Scores' de 11 a 25, así como a aquellas entre 0 y 10. Estos resultados proporcionan un nivel de precisión sin precedentes con el más alto nivel de evidencia, respaldando la utilización de esta prueba como guía en el uso de la quimioterapia adyuvante en esta población, y que representa aproximadamente la mitad de todos los casos de cáncer de mama", ha comentado el director asociado de investigación clínica en el Albert Einstein Cancer Center, perteneciente al Montefiore Health System en Nueva York y vicepresidente de ECOG-ACRIN Cancer Research Group, Joseph A. Sparano.

El 30 por ciento de las pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales se beneficiarían de la quimioterapia, incluyendo mujeres de cualquier edad con un 'Breast Recurrence Score' de 26 a 100. En mujeres menores de 50 años y con un 'Breast Recurrence Score' de 16 a 20, se ha observado un modesto beneficio de la quimioterapia (2%) que aumenta gradualmente a medida que incrementa el resultado de 'Breast Recurrence Score' hasta y por encima de 25.

"Los resultados de TAILORx indican que el test 'Oncotype DX' puede identificar a una mayoría de pacientes con cáncer de mama precoz en las que se puede evitar añadir quimioterapia a la terapia hormonal. El estudio TAILORx proporciona el máximo nivel de evidencia para la personalización del uso o no de quimioterapia, una decisión de gran relevancia para miles de pacientes diagnosticadas cada año con cáncer de mama precoz con ganglios negativos hormonosensible", ha dicho el jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital del Mar de Barcelona y Coordinador del Comité Científico del Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama, Joan Albanell.

En el estudio participaron los principales grupos de investigación clínica en cáncer de Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Perú, Nueva Zelanda y Australia. Los investigadores utilizaron el test 'Oncotype DX Breast Recurrence Score' para asignar a cada paciente el tratamiento o su inclusión en el grupo sujeto a aleatorización con el fin de determinar el beneficio o no de la quimioterapia. Los cinco grupos de investigación participantes fueron Alliance for Clinical Trials in Oncology, Canadian Trials Group, ECOG-ACRIN Cancer Research Group, NRG Oncology y SWOG.

"'TAILORx', así como el ya finalizado 'NSABP B-20 Oncotype DX', no tienen equivalente en su diseño a la hora de definir qué pacientes se benefician de la quimioterapia y quién no lo hace. Los resultados a largo plazo del 'TAILORx 'otorgan el más alto nivel de evidencia a Oncotype DX, lo que permitirá a los médicos informar a cada paciente con precisión sobre cuál será la magnitud del beneficio que obtendrán de la quimioterapia", ha añadido el director científico y director médico en Genomic Health, Steven Shak.

Las participantes en el estudio 'TAILORx' con resultados de 'Breast Recurrence Score' de 0 a 10 fueron tratadas únicamente con hormonoterapia en base a los resultados del estudio 'NSABP B-20', el cual demostró la ausencia de beneficio de la quimioterapia en este grupo de pacientes. Las participantes con resultados de 'Breast Recurrence Score' de 26 a 100 se trataron con hormonoterapia en combinación con quimioterapia en base también a los resultados del estudio 'NSABP B-20', que demostró un beneficio absoluto de la quimioterapia superior al 20 por ciento.

Para definir con más precisión el efecto de la quimioterapia en aquellas mujeres consideradas como grupo de riesgo intermedio, 6.711 pacientes con resultados de' Breast Recurrence Score' de 11 a 25, el principal grupo de estudio del 'TAILORx', fueron aleatorizadas para recibir hormonoterapia con o sin quimioterapia.

Las pacientes aleatorizadas representaron dos tercios del total de pacientes reclutadas en el 'TAILORx', y se les realizó un seguimiento durante aproximadamente una media de nueve años. En total 10.273 pacientes fueron reclutadas en el estudio 'TAILORx' entre 2006 y 2010. Genomic Health proporcionó fondos para la recogida de la información de seguimiento en los centros de tratamiento, si bien no proveyó fondos para la planificación ni la ejecución del estudio.