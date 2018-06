Cinfa entrega 3.500 euros a cuatro iniciativas de ayuda a peronas con discapacidad y Síndrome de Down

Un programa de terapia con animales, una asociación de personas con discapacidad, otra de Síndrome de Down y una niña con una enfermedadneurodegenerativa han recibido cada uno 3.500 euros de Cinfa dentro de su campaña 'Teaming', y que han sido reunidos por los propios trabajadores y la empresa.

Con estas iniciativas, son ya 40 las personas o asociaciones con las que Cinfa ha colaborado, sumando más de 140.000 euros donados en estos 6 años de andadura con estas microdonaciones.

En el programa 'Cuatro Patas, mil sonrisas' se unen la atención amenores de 0 a 16 años que presentan dificultades en su desarrollocon la Terapia Asistida con Animales (TAA). Llevada a cabo por la asociación navarra 'Biak Bat', una de sus psicólogas, Josune Azpiroz, detalla que realizan sesiones individuales en las que buscan favorecer el desarrollo de los niños a través del juego y del vínculo que surge con el animal. "Consensuamos previamente con las familias los objetivos que queremos abordar con cada niño, que van desde mejorar el lenguaje, la psicomotricidad o las habilidades sociales", ha explicado.

La clave de esta terapia es que resulta "muy motivadora" para los niños, "porque no la perciben como un esfuerzo que quizá sí les exigen otras sesiones que reciben, por lo que van trabajando sin darse cuenta". "Se produce mucha interacción, porque se divierten, no se sienten juzgados, refuerzan su autoconfianza y se crea un clima de aprendizaje muy positivo que facilita el avance en ciertas áreas del desarrollo", ha resumido Azpiroz.

En cada sesión, intervienen, además de un perro o un gato, dos profesionales de 'Biak Bat', por lo que "no es un tipo de actividad asequible económicamente para todas las familias". "Pero gracias al 'Teaming', se ha podido dar continuidad a la actividad de varios niños usuarios del programa".

Otro de los proyectos empezó con Haizea, una niña de 7 años con leucodistrofia. "Cuando tenía menos de un año, vimos que no hacía las cosas que suelen hacer los bebés a esa edad y ahí comenzó nuestra pelea: entre pediatras que nos ignoraron, numerosas pruebas, segundas opiniones y mucho insistir, conseguimos saber que padece una enfermedad neurodegenerativa que no se cura; el peor diagnóstico para unos padres", ha afirmado su madre, Janett.

Para intentar mejorar su movilidad y que no pierda la que ya tiene, Haizea ha pasado en cuatro años por varias operaciones de cadera, de pies o de alargamiento de tendones. La pequeña nunca había podido estar de pie, pero lo ha conseguido hace poco gracias a esas intervenciones y a un tratamiento de neurorehabilitación que comenzó en una clínica privada, junto a las terapias que sus padres se esfuerzan por ofrecerle.

Con el objetivo de que Haizea avanzara y se desarrollara, Janett presentó a Izaskun Peralta, de Producción de Cinfa, este proyecto. Los 3.500 euros reunidos por sus compañeros se han invertido en cubrir durante un tiempo los tratamientos para la niña. "Ha sido un desahogo recibir esta donación, porque ella necesita muchísimas cosas que nosotros solos no podemos ofrecerle. Nuestro agradecimiento es difícil de explicar, pero lo valoramos muchísimo, porque tampoco ha sido fácil tomar la decisión de dar a conocer el caso de Haizea", ha concluido Janett.

'Aprendemos haciendo, no mirando', el programa de prácticas no laborales en empresa ordinaria de la Asociación Síndrome de Down de Navarra, también ha recibido el apoyo del 'Teaming' para seguir permitiendo que jóvenes puedan acceder a este recurso de capacitación laboral, como ya hicieron 27 de ellos en 2017.

Araceli Echaide, directora del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (Itaca- SEPAP) de la asociación, en el que se enmarca dicho programa de prácticas, ha explicado su funcionamiento: "Se trata de que el joven se encuentre en una situación real de trabajo para que puedafortalecer sus recursos personales y entrenarse en su autonomía personal".

Esta dinámica requiere de la figura de un preparador laboral, un profesional de la asociación, que acompaña físicamente al joven con Síndrome de Down en su puesto de trabajo. "Es nuestra metodología 'Empleo con Apoyo' (ECA), que garantiza una integración exitosa para todas las partes, gracias a un seguimiento exhaustivo, el apoyo a la plantilla de la empresa y una valoración conjunta al final, todo ello en favor de tres objetivos: igualar las oportunidades de los chicos y chicas con Síndrome de Down con las de otros jóvenes, sensibilizar a las empresas y a toda la sociedad y conseguir la inclusión social", ha aputado.

La última iniciativa que se ha abordado con el 'Teaming' es la deAstus (Asociación Tutelar de la Personas con Discapacidad), que han disfrutado de una carrera, una salida al monte o un paseo por Cartagena, su ciudad. Han podido hacerlo gracias al programa 'Zancadas sobreruedas', una idea de Juan Ernesto Peña, corredor y farmacéutico, quien propuso a la asociación adquirir una silla todoterreno Joëlette diseñada para el desplazamiento de personas con movilidad reducida por cualquier tipo de terreno, incluso de montaña.

"Los usuarios de Astus son, en su mayoría, personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral cuya movilidad es reducida y no se imaginaban la posibilidad de acceder a este tipo de actividades al aire libre", ha indicado Juan Ernesto, quien asegura que se movieron "mucho" para conseguir financiación y gracias al 'Teaming' pudieron comprar la silla. Después, recibieron una formación para su correcto uso y a principios de año comenzaron con las salidas en grupo. Desde entonces, han realizado unas 80, entre carreras, talleres o paseos.

Con 70 voluntarios a disposición de las personas con movilidad reducida que deseen desplazarse por la ciudad y alrededores, este proyecto se ha marcado para este mes de junio una nueva meta: que Julio, un chico con parálisis cerebral, pueda cumplir su sueño de recorrer el Camino de Santiago.