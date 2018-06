FACME y COSCE reclaman que no se ofrezca la homeopatía en farmacias y se deje de usar el término 'pseudociencias'

7/06/2018 - 15:04

"La pseudociencia es aquello que no está validado por el método científico, quiere disfrazarse de ciencia pero no lo es", critica el presidente de FACME

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Confederación de Sociedades Científicas (COSCE) y la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) han reclamado que los farmacéuticos no ofrezcan productos homeopáticos en farmacias como si fueran un tratamiento científico, y han instado a que no se denomine a las pseudociencias y pseudoterapias de este modo, ya que supone "pervertir la palabra ciencia".

COSCE y FACME celebran este jueves la jornada 'Pseoudociencias y pseudoterapias. Una verdad igualmente incómoda', en la que van a advertir de los riesgos y prejuicios de éstas, tanto para la salud de los ciudadanos como para la sociedad en general. La actividad tiene lugar dentro de los actos de la Jornada de Sociedades COSCE 2018, y es la primera que se desarrolla de manera conjunta en el marco de un acuerdo de colaboración entre ambas organizaciones.

Antes de la celebración de las jornadas, los presidentes de ambas entidades, Fernando Carballo (FACME) y Nazario Martín (COSCE), han participado en una rueda de prensa para detallar los puntos de la jornada y, sobre todo, cargar duramente contra estas "falsas creencias", que "pretenden visualizar una línea intencionadamente difusa entre lo que es y no es ciencia".

"Tratar estos temas en unas jornadas científicas es importante que la sociedad evite estos malos hábitos, que no les confunda", ha resaltado el presidente de COSCE, a lo que Carballo ha añadido que "no se puede engañar al ciudadano y, encima, meterle la mano en el bolsillo".

Ambos científicos han coincidido en que resulta necesario dejar de llamar pseudociencias o pseudoterapias a prácticas como la homeopatía, el reiki, la astrología o la acupuntura. "Llamar pseudociencia es pervertir la ciencia con un prefijo. Si no sigue el método científico es otra cosa, pero no se puede utilizar la palabra ciencia", ha reclamado Nazario Martín.

En la misma línea, Fernando Carballo ha señalado que los científicos "saben muy bien" lo que es la ciencia, una disciplina que "ha sido objeto de debate filosófico profundo a lo largo de la historia". "La ciencia, en términos generales, es la indagación en el conocimiento de forma sistemática, crítica e independiente. Garantiza, a través del método científico, sacar verdades no absolutas que se aceptan como válidas hasta que otra las refute", explica, apuntando que todo aquello que no está validado científicamente es pseudociencia.

Así, los dos expertos han recordado que el método científico no solo garantiza que los medicamentos curen, sino también que son seguros. "Todo el proceso de un fármaco se somete a numerosas pruebas de equipos de investigadores", ha expuesto Martín, alertando del riesgo de poner en el mercado farmacéutico productos que no pasan estos controles.

QUE NO SE OFREZCAN EN FARMACIAS

En este punto, han exigido que estos "remedios" no sean ofrecidos por los farmacéuticos en las Oficinas de Farmacia como un tratamiento similar a medicamentos testados y comprobados. En cualquier caso, han abogado por darles espacios separados y delimitados dentro de las Oficinas o, aún mejor, que se les de cobijo en parafarmacias, "junto con infusiones o cremas milagro".

"Allá donde no hay Medicina entra el chamanismo, como la acupuntura, que no se ha validado pero se incorpora como remedio en la sociedad china, u otros productos que ofrecen un falso bienestar, como diuréticos, que son dañinos para el organismo", ha expuesto Fernando Carballo, remarcando que, sobre todo, no quieren que se llame medicamento a "hierbas u homeopatía".

El presidente de COSCE también ha tenido palabras para los "sangrantes" movimientos como los antivacunas, que constituyen a su juicio "un claro y flagrante delito". En este caso, Carballo considera que hay que ser especialmente intransigente, porque "no se puede convertir la mentira en verdad". "Ante esto hay que protestar y alzar la voz. Las pseudociencias son como las 'fake news', hay que combatirlas", ha exigido.

En última instancia, ha puntualizado que los profesionales "no se sienten amenazados" por la aparición de estas terapias alternativas, sino que instan a alzar la voz porque con dichos productos "se pone en riesgo a los ciudadanos".