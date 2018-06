FACME reconoce la experiencia de Montón y resalta su defensa de la sanidad pública y su lucha contra pseudociencias

7/06/2018 - 15:06

El presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), Fernando Carballo, se ha mostrado satisfecho con el nombramiento de la hasta ahora consejera valenciana Carmen Montón como ministra de Sanidad, Bienestar y Consumo Social, de la que ha resaltado su experiencia en la gestión y su defensa de la sanidad pública, así como su lucha contra las pseudociencias.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Así se ha manifestado Carballo durante la rueda de prensa de presentación de la jornada 'Pseudociencias y pseudoterapias. Una verdad igualmente incómoda', organizada por FACME y la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) para advertir de los riesgos y perjuicios de estas prácticas, tanto para la salud de los ciudadanos como para la sociedad en general.

Carballo ha resaltado que al Ministerio se incorpora "una médico, que no es poco, aunque no garantiza nada". De Montón, ha destacado que conoce los mecanismos de gestión sanitaria, aunque ha reconocido que un Ministerio no se pilota de la misma forma que una Consejería.

En cualquier caso, ha aplaudido su gestión en la Comunidad Valenciana, de la que, a su juicio, sobresale la defensa de la sanidad pública y su lucha contra las pseudoterapias, que "están al margen de la ciencia".

"Siempre damos crédito de 100 días a los ministros, pero en este aspecto tenemos expectativas positivas", ha concluido el presidente de FACME.