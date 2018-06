Erdafitinib (Janssen) es eficaz en el tratamiento del cáncer urotelial metastásico

7/06/2018 - 17:09

Erdafitinib, de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, produce respuestas duraderas en pacientes con cáncer urotelial metastásico (CUm) e irresecable quirúrgicamente y alteraciones del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFRalt), según los resultados del estudio fase 2 'BLC2001' (NCT02365597), presentados en la reunión de la Asociación Americana de Oncología (ASCO, por sus siglas en inglés), celebrada recientemente en Chicago (Estados Unidos).

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Me siento muy optimista respecto a estos datos fase 2 que demuestran que erdafitinib logra tasas de respuesta y supervivencia libre de progresión prometedoras en una población de pacientes con una gran necesidad no cubierta. En la actualidad no hay tratamientos dirigidos aprobados para subgrupos específicos de pacientes con cáncer urotelial que presentan alteraciones genéticas. Aunque los inhibidores de puntos de control inmunológico han mejorado los resultados de estos pacientes, seguimos observando que muchos pacientes no responden al tratamiento", ha dicho el asesor sénior del departamento de Medicina Oncológica e INSERM, Yohann Loriot.

El estudio, de fase 2, ha sido multicéntrico y abierto y ha tenido como objetivo evaluar la eficacia y la seguridad de erdafitinib en el tratamiento de pacientes adultos con cáncer urotelial localmente avanzado o metastásico, cuyos tumores presentan determinadas alteraciones del FGFR. 99 pacientes recibieron una pauta de administración optimizada en la que se utilizó un ajuste al alza de la dosis basado en los datos farmacodinámicos: una dosis inicial de 8 miligramos de erdafitinib al día, con la posibilidad de aumentarla a 9 miligramos al día en función de las concentraciones séricas de fosfato.

El 12 por ciento de los pacientes no había recibido quimioterapia previa, el 88 por ciento había recibido una o más líneas de tratamiento, el 43 por ciento había recibido dos o más líneas previas de tratamiento y el 78 por ciento tenía metástasis viscerales. La tasa de respuesta global confirmada fue del 40 por ciento, la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 5,5 meses y la mediana de supervivencia global, de 13,8 meses. En los pacientes que experimentaron acontecimientos adversos (AA) de grado 3, los más frecuentes fueron estomatitis (9%) y diarrea (4%).

"Los resultados de estos estudios son muy prometedores, sobre todo porque se trata de un campo con una gran necesidad no cubierta con pacientes que, de otra manera, tendrían muy pocas opciones de tratamiento. Esperamos que, con el tiempo, las tasas de respuesta obtenidas con erdafitinib puedan redundar en una nueva opción de tratamiento para los pacientes con cáncer urotelial metastásico e irresecable quirúrgicamente", ha señalado el director del área terapéutica de Oncología en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) de Janssen, Ivo Winiger-Candolfi.

Asimismo, prosigue, el desarrollo "satisfactorio" de nuevos tratamientos oncológicos, como erdafitinib, es un ejemplo de su estrategia de medicina de precisión: proporcionar al paciente adecuado el tratamiento correcto en el momento oportuno.

"Reconocemos que cada paciente es único y que, teniendo en cuenta las diferencias individuales en los genes, entornos y modos de vida de cada persona, podemos optimizar el beneficio terapéutico para grupos concretos de pacientes. Esperamos entender la eficacia potencial de erdafitinib y obtener un perfil de seguridad más amplio tanto en la fase 3 de desarrollo como en combinación con un tratamiento anti-PD1", ha zanjado.