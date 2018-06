Experto reclama integrar cuidados paliativos en todos los niveles del sistema, lo que "evitaría sufrimiento y gasto"

7/06/2018 - 17:35

Piden que se garantice la asistencia ante el final de la vida como un derecho fundamental

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El director del Departamento de Cuidados Paliativos del MD Anderson Cancer Center de Houston (USA), Eduardo Bruera, ha señalado que integrar los Cuidados Paliativos en todos los niveles del sistema de salud "no sólo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que ahorra millones de euros".

Así lo ha sostenido el experto durante la rueda de prensa de presentación del XII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), que se celebra desde este jueves y hasta el sábado en Vitoria-Gasteiz, y donde Bruera ha criticado que "los esfuerzos quijotescos de los profesionales de Cuidados Paliativos han sido ignorados por las actitudes sanchopancescas de los decanos de las Facultades de Medicina, los directores de hospital y los responsables políticos de Salud".

El doctor Bruera, uno de los especialistas más reconocidos del mundo en este campo, ha lamentado que la demanda social "para que el tratamiento de los enfermos incurables esté enfocado a la persona, y no sólo a su enfermedad", no haya calado en la "acción" de los gobiernos.

"No tiene sentido gastar tanto dinero en tratamientos innecesarios al final de la vida que van a parar a las compañías farmacéuticas o tecnológicas, cuando se podría invertir en contratar médicos y enfermeros, porque al final les costará mucho más no hacerlo", ha señalado, incidiendo además, en que "esta voluntad de los médicos, enfermeros o psicólogos que no tiene eco en las estructuras sanitarias está causando fatiga en estos profesionales, que acaban abandonando un trabajo no reconocido y peor pagado".

Critica así el 'burnout', o 'síndrome del quemado', que, a su juicio, está "empezando a instalarse entre los sanitarios", a quienes pide "protegerse y mejorar su calidad de vida profesional en beneficio de los pacientes".

Por su parte, el presidente de la SECPAL, Rafael Mota Vargas, ha afirmado que los Cuidados Paliativos son "un derecho de todas las personas que debe ser exigido", y que los gobiernos "deben garantizar su cobertura del cien por cien con una atención integral bio-psico-social y espiritual por equipos multidisciplinares específicamente formados y acreditados".

"En España, más de 75.000 personas mueren cada año sin recibir cuidados de forma especializada, vulnerando lo que nosotros consideramos un derecho fundamental. No se trata de hablar del final de la vida, sino de dar vida a estos pacientes hasta el final", ha añadido. De ahí también el lema del Congreso, 'Cuidados Paliativos Con Pasión'.

Para ello, el también director médico de Programas Integrados de Cuidados Paliativos de la Fundación New Health de Sevilla, que desarrolla actuaciones en España, Portugal y Latinoamérica, considera de "vital importancia" el establecimiento de una formación avanzada mediante la creación de un Área de Capacitación Específica (ACE) en Cuidados Paliativos.

Por su parte, el presidente del Comité Científico del congreso, el doctor Carlos Centeno, ha expresado su "enorme satisfacción" por haber logrado reunir a más de 1.000 personas que durante tres días debatirán sobre los avances en asistencia paliativa desde tres enfoques fundamentales.

En primer lugar, sobre la evaluación y el tratamiento de los síntomas; en segundo lugar, la toma de decisiones al final de la vida, "hablando con el enfermo, la familia, pero también con el profesional sanitario, al que hay que cuidar y preparar ante el deseo de un paciente que dice que quiere morir, y al que hay que aliviar o cuidar su nutrición y su sedación".

Por último, se abordará la presencia de los Cuidados Paliativos como una asistencia integrada en todos los niveles del sistema sanitario. "Después de muchos años esperando una respuesta de la Administración, estamos en ese momento en el que la sociedad los demanda, no sólo para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, sino para otras que también requieren atención especializada, como la insuficiencia cardiaca avanzada, las enfermedades renales crónicas en los últimos estadios o las demencias, entre otras", ha remarcado.

El doctor Alberto Meléndez, presidente del Comité Organizador, ha hecho especial mención a una iniciativa "pionera e innovadora" para minimizar la huella ecológica del Congreso, con el establecimiento de un plan de reciclado que incluye zonas donde los asistentes pueden depositar las 7.000 botellas vacías de agua previstas, así como operarios encargados de los residuos orgánicos a la hora del café, comida o merienda o la plantación de 5 árboles para compensar en parte el carbono generado en la cita.