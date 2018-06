El Congreso de Medicina Intensiva tratará la resistencia a los antibióticos y las emergencias colectivas

8/06/2018 - 11:38

La 53ª edición del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), que tendrá lugar en Granada este domingo, tratará en las más de 600 comunicaciones científicas que lo componen las acciones previstas por el Plan Nacional contra la resistencia antibiótica, las emergencias colectivas, la experiencia de pacientes y familiares en la UCI y la reincidencia de traumatizados asociados a alcohol y drogas.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La resistencia de las bacterias a los antibióticos es una de las preocupaciones a nivel mundial que más ha aumentado. Se trata de bacterias que desarrollan mecanismos de defensa que las hacen más fuertes y hace que sobrevivan a los tratamientos farmacológicos, lo que incrementa el riesgo de los pacientes y su transmisión a otros.

En referencia a las emergencias colectivas, se hablará concretamente de los obligados protocolos de actuación y entrenamiento para situaciones con múltiples víctimas que se han instaurado ante la proliferación de sucesos violentos, como atentados, a nivel mundial.

En cuanto a la experiencia en primera persona de pacientes y familiares en la UCI, el congreso pretende invitar a reflexionar en este sentido. Por último, la Dirección General de Tráfico estará presente en las mesas redondas que abordan el tema de la reincidencia de traumatizados asociados a alcohol y drogas.

Por otra parte, en el encuentro, al que se prevé que acudan más de 2.000 profesionales de la medicina, se abordarán los avances que se han conseguido en temas como la sepsis, la recomendación ECMO (siglas en inglés de oxigenación por membrana extracorpórea), los nuevos registros de la SEMICYUC y las novedades de los proyectos ZERO (Sobresedación ZERO e ITU ZERO).

Por último, también se presentarán los resultados de la puesta en marcha del acuerdo entre la Sociedad Española de Oncología y la SEMICYUC en su primer año de colaboración e incidirán en la necesidad de romper el mito del paciente oncológico en UCI.

"La Junta Directiva y los comités locales y científicos han trabajado firmemente durante estos previos para poder ofrecer un programa científico atractivo que da cabida a las principiales áreas de interés de la medicina intensiva y además pueda servir de punto de encuentro y cohesión de estos profesionales del enfermo crítico", ha explicado la presidenta de la SEMICYUC, María Cruz Martín Delgado.

Se presentará, asimismo, el Plan Estratégico 2018-2022 que articulará el futuro de la SEMICYUC en los próximos años. El Congreso se realiza junto con el 64º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) y, en esta ocasión, cuenta con la participación de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos (SECIP).