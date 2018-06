Tres hospitales españoles participan en un estudio multinacional sobre preeclampsia en 23.000 embarazadas

Los resultados de la investigación sugieren un papel preventivo de las estatinas en la preeclampsia de inicio tardío

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, el Hospital Universitario La Paz y el Hospital Universitario de Torrejón van a participanren el estudio multinacional STATIN, un proyecto europeo de invesigación para evaluar los posibles efectos preventivos de la pravastatina en mujeres con un alto riesgo de desarrollar preeclampsia de inicio tardío.

STATIN (RandomiSed conTrolled trial with prAvasTatin versus placebo for preventIoN of preeclampsia), dirigido por la Fetal Medicine Foundation (FMF) y la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria (FFIS), se basa en visitas rutinarias hospitalarias de control de embarazo en España, Italia, Bélgica, Rumanía y Reino Unido.

Más de 23.000 mujeres embarazadas de 35+0 a 36+6 semanas de gestación serán evaluadas para identificar a las participantes de alto riesgo de desarrollo de preeclampsia. Ahí, se registrarán las características maternas y el historial médico, se medirán la presión arterial media y los biomarcadores en suero materno, PlGF y sFlt-1, para una evaluación multifactorial del riesgo individual de preeclampsia de inicio tardío.

Las mujeres identificadas con un alto riesgo de desarrollar preeclampsia serán invitadas a participar en el estudio aleatorizado doble ciego STATIN.