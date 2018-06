El 1,5% de la población española presenta necesidades paliativas, según experto

12/06/2018 - 15:12

El 1,5 por ciento de la población española presenta necesidades paliativas debido a su "declive nutricional, funcional o cognitivo, el número de uso de los servicios de urgencias, aspectos psicosociales y síntomas prevalentes como el dolor", según el Medical Officer en Cuidados Paliativos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Xavier Gómez-Batiste.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Así, lo ha manifestado durante el XV Congreso de la Sociedad Española del Dolor (SED), donde ha subrayado que "el tema más urgente de atender son los cuidados paliativos que precisan los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas que no son el cáncer y que también necesitan estos cuidados".

El tratamiento de estos pacientes requiere de formación para ofrecer una atención de forma integral, así como el desarrollo de un programa de identificación de los pacientes crónicos que requieran de cuidados paliativos liderado desde los servicios de salud, ha destacado. Para esto, el doctor Gómez-Batiste ha hecho hincapié en la necesidad de "ampliar a nivel nacional la estructura de las unidades de cuidados paliativos debido a las diferencias en número que presentan las comunidades autónomas".

Durante el Congreso, los profesionales sanitarios también han abordado el manejo del dolor oncológico, caracterizado por su intensidad y alto impacto en la calidad de vida de los pacientes. "Se trata de un dolor complejo y puede presentar en ocasiones lo que se denomina dolor irruptivo oncológico (DIO) en relación o no a determinadas actividades que realiza el paciente", ha precisado la doctora Cristina Guanyabens, coordinadora del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Comarcal de Inca de Mallorca.

De acuerdo a estas especificaciones, la especialista ha señalado que mejorar el abordaje del dolor de los pacientes oncológicos implica "una aún mejor coordinación de los dispositivos asistenciales".

Por su afectación en la calidad de vida de los pacientes se ha abordado el dolor musculoesquelético y, en concreto, el fenómeno de la sensibilización central en la artrosis, "un fenómeno más frecuente de lo que pensamos", ha advertido el Jefe de Servicio de Reumatología del Hospital Universitario del Mar de Barcelona, el doctor Jordi Monfort.

Los pacientes sensibilizados o parcialmente sensibilizados no responden al tratamiento convencional de la artrosis, por lo que "si no tenemos en cuenta este fenómeno, no mejorarán por completo", ha señalado el doctor Monfort.

Aunque los especialistas han coincidido en la dificultad de medir el dolor se han enumerado algunas herramientas para su identificación. En el caso del abordaje de la artrosis, la resonancia magnética funcional es útil para medir el dolor de manera objetiva.

"El dolor tiene un componente muy subjetivo y es importante cualquier esfuerzo que hagamos por objetivarlo", ha concluido el doctor.