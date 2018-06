Más de un millón de españoles debería tomar un antibiótico antes de ir al dentista para prevenir una infección cardiaca

12/06/2018 - 16:30

Más de un millón de españoles, aquellos que padecen prolapso valvular mitral o válvula aórtica bicúspide, deberían tomar un antibiótico antes de ir al dentista para prevenir una infección cardiaca, según ha puesto de manifiesto un estudio realizado por cardiólogos del Hospital Universitario Puerta de Hierro- Majadahonda y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) junto con médicos de otros 30 hospitales españoles.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El prolapso valvular mitral y válvula aórtica bicúspide son las anomalías congénitas del corazón más frecuentes y afectan a entre el dos por ciento y el cuatro por ciento de la población. Asimismo, la endocarditis infecciosa es una infección bacteriana de las válvulas cardiacas que acarrea una mortalidad cercana al 30 por ciento.

"Hasta ahora para prevenir la endocarditis se recomendaba la profilaxis antibiótica solamente en pacientes con cardiopatías más graves e infrecuentes como son los pacientes operados con prótesis valvulares corazón", ha explicado el director de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, Pablo Garcia-Pavia.

En su trabajo, publicado en el 'Journal of the American College of Cardiology', los investigadores recogieron datos de más de 3.000 pacientes con endocarditis atendidos en 31 hospitales españoles. Asimismo, analizaron las características de los pacientes con prolapso valvular mitral o válvula aórtica bicúspide que sufrieron una endocarditis y las compararon con pacientes con endocarditis que debían recibir antibiótico profiláctico y pacientes que no está recomendado que lo reciban.

De esta forma, los expertos encontraron que en los pacientes con prolapso valvular mitral o válvula aórtica bicúspide las endocarditis estaban causadas por bacterias que se encuentran en la boca con mucha más frecuencia que en los otros dos grupos. Del mismo modo, observaron que los médicos que atendieron a los pacientes con las anomalías valvulares estudiadas pensaban que la endocarditis se había contraído a partir de la boca de forma más habitual que en los otros dos grupos.

Finalmente, se comprobó que las endocarditis de los pacientes con Prolapso Mitral o Válvula aórtica bicúspide eran más parecidas a las de los pacientes en los que sí se recomienda antibiótico profiláctico (más graves) que los pacientes en los que no se recomienda.

"Nuestro estudio es el más grande realizado nunca sobre endocarditis en este tipo de pacientes y gracias al estudio es probable que las recomendaciones internacionales cambien de nuevo y se vuelva a recomendar la administración de antibiótico en estos pacientes", ha zanjado García-Pavía.