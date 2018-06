Los pacientes de las UCI españolas hacen menos ejercicio de lo recomendado, según un estudio de la SEEIUC

Los paciente en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de España solo realizan ejercicio en el 8 por ciento de los días que están ingresados, una cifra que está por debajo de las recomendaciones especificadas en la literatura internacional, según el estudio MOviPre, un proyecto multicéntrico promovido por la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) en 86 UCIS de España El estudio ha sido presentado en el XLIV Congreso Nacional de la SEEIUC, que concluye este miércoles en Granada, y ha analizado 11.110 días de 642 paciente ingresados en UCIs con la participación de 152 investigadores colaboradores: 81 enfermeras y 71 fisioterapeuta. MOviPre también ha evidenciado que hay una "escasa implementación" de los protocolos de movilización, que no llega al 10 por ciento de las UCI.

"Todavía existe poca sensibilidad por la movilidad en los pacientes críticos en las UCI, pese a las recomendaciones de los expertos de todo el mundo. En los primeros días en la UCI, bien hay una total inmovilización del paciente bien una transferencia precoz a la silla, pero en pocas ocasiones se les pone de pie o a andar, lo que ayudaría a evitar la debilidad muscular de estos pacientes y facilitaría una mejor recuperación gracias al ejercicio", ha señalado la presidenta de la SEEIUC y coordinadora de este estudio, Marta Raurell, quien ha resaltado que lograr que los pacientes de la UCI se levanten y se muevan "ayuda a modificar los efectos negativos del reposo en cama".

En este sentido, ha recordado que en trabajo publicado en 2008 en la revista 'The Journal of the American Medical Association' señalaba que abusar de la sedación y del confinamiento en cama en pacientes críticos podría ser "contraproducente", basándose en un trabajo del Hospital Johns Hopkins (EEUU), que revisó trabajos previos y llegó a la conclusión de que fomentar la movilidad en este tipo de pacientes permitía "una recuperación más rápida y una mejora de la calidad de vida, además de reducir la debilidad muscular y los cambios en la función cardiaca".