CCOO y UGT saludan la vuelta de la universalidad y que se consensúe con comunidades autónomas y los agentes sociales

15/06/2018 - 15:40

Los sindicatos CCOO y UGT han valorado como una noticia "muy positiva" la medida anunciada por el Gobierno tras el Consejo de Ministros para recuperar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), celebrando "tanto las medidas como las formas" porque va a a ser "consensuado con todas las comunidades autónomas y los agentes sociales".

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, tanto el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), Antonio Cabrera, como secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT, Gracia Álvarez, han coincidido en que esta era una iniciativa necesaria, y que va en línea con la posición de ambos sindicatos desde que se aprobara el Real Decreto Ley 16/2012.

Desde UGT, pese a que han realizado uan valoración "muy positiva" de este anuncio, se han mostrado cautos para comprobar el contenido final del nuevo texto del Real Decreto, así como "en qué consiste exactamente esa reversión". En cualquier caso, Gracia Álvarez ha resaltado que es una "buena señal", que "está en línea directa con lo que el sindicato viene defendiendo".

Un punto en común de CCOO y UGT es que, además de recuperar la "atención sanitaria digna" a los excluidos hasta el momento, esta medida "también tendrá repercusión en la salud de toda la población". "No atender a una parte de la gente repercute en el resto. La salud pública está entretejida, no se puede meter a alguien en una cajita y no atenderla", ha reclamado Álvarez, a lo que Cabrera ha añadido que los efectos del Real Decreto 16/2012 "ha generado un problema de salud pública por no atender a personas enfermas".

"Se ha dejado a mucha gente sin atender, ha generado mucha discrepancia entre las comunidades autónomas, 'incluso algunas han atendido a los excluidos de forma alegal'. Este es un tema de atención humanitaria, no ha aportado nada, ni valor ni ahorro económico, en todo caso generar problemas a una población excluida", ha resumido el dirigente de CCOO sobre los efectos del citado Real Decreto.

Por último, los sindicatos han señalado que, además de la recuperación de la universalidad, el nuevo Gobierno debe abordar, a su vez, otros aspectos como aumentar el gasto sanitario con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) "tras los fuertes recortes" o el copago farmacéutico.