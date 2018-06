Un experto critica las "barreras" a los tratamientos profilácticos pese a que estén incluidos en la cartera del SNS

Miguel Ángel Ramiro Avilés, director de la Cátedra DECADE-UAH (Universidad de Alcalá de Henares) ha criticado las "barreras que actualmente existen en el acceso a los tratamientos profilácticos (preventivos) a pesar de estar incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado Ramiro Avilés en el marco del proyecto de investigación 'Discapacidad, Enfermedad Crónica y Accesibilidad a los Derechos', incluido en el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para recalcar que la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias "no puede depender del código postal, sino que debe basarse en criterios estrictamente clínicos".

El profesor ha explicado que, en España, el caso "más significativo y controvertido" en la actualidad, además del acceso al medicamento de la profilaxis pre-exposición al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es el acceso al medicamento que previene la enfermedad por el virus respiratorio sincitial (VRS).

El VRS, más conocido como el 'virus de los bebés', es la principal causa de la bronquiolitis, la infección respiratoria aguda más frecuente en los menores de 2 años. Una patología que, advierte el experto, puede afectar de modo más serio a los lactantes y especialmente a determinados grupos de riesgo, entre los que se encuentran los nacidos prematuros, con cardiopatías congénitas, con síndrome de Down y aquellos con enfermedades pulmonares crónicas y otras condiciones previas que hacen que su aparato respiratorio o su sistema inmunitario sea más vulnerable.

"La prevención de la enfermedad es un valor fundamental que debe tomarse en consideración a la hora de tomar una decisión sobre permitir o no el acceso a un tratamiento", ha asegurado Miguel Ángel Ramiro, recordando que esta es una patología que actualmente no tiene tratamiento, por lo que "el diagnóstico precoz, las medidas higiénicas y de aislamiento, así como la profilaxis son claves para prevenirla".

Así, ha explicado que, "desde un punto de vista estrictamente ético", una barrera de acceso a un medicamento que previene una enfermedad "puede entrar en conflicto con la aplicación de principios que desarrollan valores importantes para la sociedad". "Las barreras de acceso a los tratamientos profilácticos que no se basen en criterios estrictamente clínicos no solo son contrarias a principios éticos básicos en la asistencia sanitaria, sino que además suponen una afectación a derechos constitucionales básicos, como el derecho a la protección de la salud y, por interconexión, el derecho a la vida", ha criticado.

"Si existe el derecho a recibir una serie de prestaciones y el mismo no es satisfecho, entonces nos encontramos ante un incumplimiento. De igual forma, si está reconocido ese derecho, su ejercicio debe hacerse en igualdad de condiciones entre todas las personas, independientemente del lugar de residencia, no pudiéndose producir ningún trato diferenciado que no esté justificado pues supondría una violación del artículo 14 de la Constitución", ha especificado Miguel Ángel Ramiro.

En su opinión, este no es un problema que se resuelve únicamente desde el punto de vista económico, sino que la solución "necesariamente pasa por encontrar una respuesta que sea equitativa". "Por tal motivo, las administraciones públicas deben impedir con sus acciones en materia de salud y de protección social la discriminación de cualquier colectivo de población que tenga una especial dificultad para acceder de manera real y efectiva a las prestaciones sanitarias", ha concluido Miguel Ángel Ramiro.