Montón se compromete en el Senado a abrir un "proceso dialogado e imparable para recuperar los derechos arrebatados"

19/06/2018 - 19:05

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, se ha comprometido durante la primera sesión de control al Gobierno en el Senado a abrir "un proceso dialogado e imparable para recuperar los derechos arrebatados, uno a uno, paso a paso" durante la etapa del Partido Popular.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado Montón tras ser preguntada por la senadora María Concepción Palencia García, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en relación a cómo y cuándo tiene previsto el Ministerio que encabeza recuperar la asistencia universal en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y eliminar el copago farmacéutico, derogando el Real Decreto-Ley 16/2012.

"El compromiso es devolver los derechos arrebatados durante la etapa del PP, uno a uno paso a paso. Comenzamos eliminando la exclusión sanitaria y seguiremos con la discriminación económica que supone el copago de los pensionistas", ha asegurado la ministra, quien ha reiterado varias veces durante su intervención que este va a ser un proceso "dialogado" para buscar "una solución conjunta" con los grupos políticos, las comunidades autónomas y la sociedad civil.

En este punto, ha recordado que este miércoles se reunirá con los representantes autónomicos en la Comisión Delegada previa al Consejo Interterritorial del SNS de la semana que viene. Además, también este miércoles se reunirá con entidades de defensa del derecho a la salud en el Ministerio.

La senadora de la formación morada, sin embargo, le ha espetado que este es un proceso "urgente", y que "no hay excusa para no devolver ya" la universalidad y acabar con el copago "con inmediatez". En este contexto, le ha recordado que varias formaciones, entre ellas Podemos y el PSOE, adquirieron un compromiso con varias entidades para derogar el Real Decreto-Ley 16/2012. "Retrasar la eliminación del copago es fallar a la sociedad civil; no les falle tan pronto", le ha trasmitido a la ministra.

Continuando con su relato, ha defendido que hay aspectos que "no pueden esperar trámites, como la negación de la tarjeta sanitaria a inmigrantes". "Su Gobierno puede terminar con esta barbaridad, contraria a los tratados internacionles, desde ya. Lo pueden y lo deben hacer ya", ha reclamado.

A sus peticiones, Montón le ha contestado que el nuevo Ejecutivo necesita tiempo, pero que la recuperación de estos derechos será "un camino para recorrer unidos". "Llevamos doce días y ya hemos convocado a la Comisión Delegada; esto es inaudito si lo comparamos con el anterior Gobierno", ha recordado.

"No podemos empezar a hablar de defraudar, porque en Valencia tardamos seis meses en eliminar el copago", ha señalado la ministra, puntualizando que el proceso, por el tamaño de la Adminstración central, "va a ser ahora más costoso". "Tenemos voluntar, queremos volver al origen, a que la salud sea un derecho, a preservar la calidad, a Ernest Lluch", ha concluido la ministra.