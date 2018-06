Experto señala que se podrían abrir nuevas indicaciones en el uso de ganglio centinela sin aumentar el riesgo de recaída

22/06/2018 - 14:49

Los hallazgos recientes han hecho que "se empiecen a abrir nuevas indicaciones en el uso del ganglio centinela sin aumentar el riesgo de recaídas a pesar de reducir el número de linfadenectomías realizadas", según el doctor Xavier Gonzàlez, oncólogo médico del Hospital General de Cataluña.

Así, lo ha declarado durante la reunión 'Escenarios 2018: Controversias en el tratamiento del cáncer de mama' organizada por el grupo académico de investigación en cáncer de mama SOLTI, que se ha celebrado en Baleares.

"Hace unos años, el estudio de Giuliano A, et al., publicado en la revista 'Journal of the American Medical Association'i demostró que en mujeres con ganglio centinela positivo, pero una axila clínicamente negativa, se puede evitar el vaciamiento axilar sin aumentar el riesgo de recaídas", ha aclarado el doctor.

En concreto, antes, "no se hacía la técnica del ganglio centinela tras una quimioterapia neoadyuvante (para reducir el tamaño del tumor antes de la cirugía y permitir así una intervención menos invasiva)".

Sin embargo, en la actualidad, "si esta quimioterapia previa a la cirugía negativiza un ganglio centinela que antes era positivo, "¿podemos no hacer una linfadenectomía o vaciamiento de los ganglios de la axila en estos casos?".

Por otro lado, la doctora Antonia Perelló ha destacado el papel creciente que están teniendo los diferentes test genéticos y análisis moleculares para evitar el tratamiento con quimioterapia en las mujeres que pueden ser tratadas con otros medicamentos sin reducir sus probabilidades de curación.

"En la actualidad todavía no podemos decir que podemos obviar la quimioterapia a pacientes HER2-positivas con tumores de más de un centímetro porque necesitamos más estudios en este sentido, pero sí estamos más cerca de conseguirlo", ha explicado.

A su vez, ha continuado argumentado que el estudio PAMELA, promovido por SOLTI, "ha conseguido demostrar que a través del subtipo intrínseco podemos conocer qué pacientes tienen más probabilidad de conseguir una respuesta completa patológica tras ser tratadas con doble bloqueo HER2, con tratamiento hormonal en el caso de que expresaran receptores hormonales, y por tanto sin quimioterapia. Este parámetro es muy importante ya que el pronóstico de estas pacientes es muy bueno".

En la reunión también han participado el jefe del servicio de Ginecología del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca, Octavi Córdoba; los doctores Pau Camarasa y Jesús Alarcón, oncólogos en el mismo centro; la doctora Francisca Salva, patóloga del Hospital Son Llàtzer; y el doctor Carlos Rodríguez, oncólogo del Hospital Can Mises de Ibiza.