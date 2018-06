Duque estudia fórmulas sin "grandes cambios" en el presupuesto: menos trabas normativas y colaboración público-privada

22/06/2018 - 15:55

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, ha señalado que está revisando cómo fomentar el desarrollo de la investigación en España sin "grandes cambios" en los fondos dedicados en los Presupuestos, a través de la eliminación de trabas en materia normativa o fomentando la colaboración público-privada.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha avanzado Duque en declaraciones a los medios tras reunirse con el director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), Valentín Fuster, en la que supone su segunda visita a estas instalaciones en apenas dos semanas desde que lleva en el cargo.

"En la visita anterior a los laboratorios vi una revelación. Me ha sorprendido como este centro y muchos otros en España está perfectamente capacitado para estar a la vanguardia en ciertas áreas de investigación. Fue una cierta satisfacción porque tampoco hay que renovar tantas cosas, las que hay que arreglar ya me puedo poner a ellas", ha comentado Pedro Duque, a lo que ha añadido que no sabe cómo "han conseguido pasar este desierto, pero los resultados obtenidos son perfectamente homologables a nivel mundial".

Por su parte, Fuster, que se ha congratulado por la existencia de un Ministerio dedicado a la innovación, ha resaltado que España tiene "un talento extraordinario". "Este país tiene un potencial enorme en el campo de la investigación. Espero que ahora con este Ministerio y con una persona de la valía de Pedro vayamos hacia adelante", ha expresado el dirigente del CNIC.

Preguntado por la hoja de ruta del Gobierno en materia de ciencia, Duque ha resaltado que se encuentran "revisando cuáles son los asuntos pendientes, los que conocen los expertos, para poder fomentar mayor desarrollo excelente en innovación e investigación". Unas propuestas que, puntualiza, se podrían alcanzar "sin necesariamente hacer todavía grandes cambios en el presupuesto".

"Hay mucho que se puede hacer, sobre todo relacionado con que el Estado sea más facilitador de la investigación, no solo de los fondos sino también que toda la esructura administrativa esté adaptada al ritmo y a las necesidades de la innovación. Ahí podemos hacer mucho en materia de normativa", ha explicado el ministro, añadiendo que también se puede "confiar" más en los científicos, por ejemplo, revisando sus cuentas "una sola vez y no tres o cuatro".

Otra de las medidas que le han transmitido y que está estudiando es fomentar la participación de las empresas privadas en instituciones públicas como el CNIC, ya que "la normativa ha sido hasta ahora muy complicada". "Vamos a ver si podemos mejorar esas condiciones para que las empresas privadas puedan hacer mecenazgo de la investigación", ha detallado.

Sobre este ámbito, Fuster ha calificado de "fundamental" integrar la ciencia básica con la parte clínica. "Eso solo se consigue con equipos de trabajo donde hay gente de ambos aspectos trabajando juntos. En este país esto es absolutamente necesario y fundamental", ha argumentado.

A esto, Duque ha justificado que cualquier cambio de regulación "hay que investigarlo", pero ha reconocido que se "debería hacer algo para que esta colaboración fuera más fácil, también en la docencia en la univerisad". "España es un país en el que tradicionalmente la regulación es muy rígida en todo", ha sostenido, defendiendo que su Gobierno "no tiene ninguna limitación de ningún tipo, tampoco ideológica, solo se ve la racionalidad".

En última instancia, sobre la conocida como 'fuga de cerebros', el ministro ha mantenido que si consigue "llegar a un acuerdo para aumentar los recursos, habrá más sitio para los investigadores españoles". En cualquier caso, ha puntualizado que en la ciencia "hay que estar fuera un tiempo", y que hay que comprobar "cuando es por necesidad y cuando por deseo personal".