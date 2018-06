La Fundació Puigvert aplica cirugía endoscópica en bloque para extirpar el cáncer de vejiga

25/06/2018 - 13:23

La Fundació Puigvert ha aplicado la cirugía transuretral en bloque para extirpar tumores de vejiga, siendo así de los primeros centros en España en usar esta técnica.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La resección transuretral en bloque es una técnica que ha empezado a difundirse en el mundo en los últimos 3-5 años. Se trata de una intervención endoscópica en la que el tumor en vez de extraerse por capas, se extirpa entero, es decir, con todas sus raíces.

De este modo, puede analizarse completo y permite realizar un diagnóstico de profundidad de dicho tumor y "de una forma más precisa". Sin embargo, no puede emplearse en todos los casos. Es sólo aconsejable utilizarla en pacientes en los que el tumor es exofítico -tiene forma de verruga-, superficial, es decir que no invade el músculo de la vejiga, y no es demasiado extenso.

Esta nueva técnica quirúrgica, que puede llevarse a cabo tanto con láser como con otros métodos de corte de precisión, "es segura para el paciente porque reduce el riesgo de perforación que producen otras técnicas. La recuperación es muy rápida y el paciente suele permanecer con sonda vesical muy pocos días", han concluido desde el centro.