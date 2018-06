Alergólogos concluyen que la esofagitis eosinofílica forma parte de la 'marcha atópica' en niños

25/06/2018 - 17:51

Alerólogos del Children's Hospital of Philadelphia (Estados Unidos) han hallado evidencial de que la esofagitis eosinofílica (EEo), una alergia crónica a los alimentos que produce inflamación en el esófago, forma parte de la conocida como 'marcha alérgica' o 'marcha atópica', una secuencia que se refiere a la progresión en cadena de distintas alergias.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Cuantas más alergias tiene un niño, mayor es el riesgo del niño de desarrollar EEo. La conexión entre estas alergias sugiere una causa biológica subyacente común, y también puede implicar que si podemos tratar con éxito un tipo anterior de alergia, podemos prevenir alergias posteriores", ha señalado David A. Hill, alergólogo del Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) y principal autor del estudio, que ha sido publicado en la revista 'Journal of Allergy and Clinical Inmunology: In Practice'.

En contraste con las alergias alimentarias anafilácticas clásicas, potencialmente mortales como a los cacahuetes, la EEo tiene una baja mortalidad, pero una alta morbilidad. Tiene síntomas que se presentan lentamente, como dolor al tragar, reflujo, dolor de estómago e incluso puede provocar que los alimentos no pases del esófago.

Ambos tipos de alergias son desencadenados por alimentos específicos, pero el causante de la EEo puede "no ser tan obvio", por lo que en ocasiones los niños necesitan seguir una dieta restringida hasta que los médicos puedan identificar el alimento que le causa esta alergia. La EEo puede tardar en manifestarse, a veces se diagnostica erróneamente o persiste sin diagnosticar en la adolescencia.

El equipo de investigación analizó los registros de salud en una cohorte longitudinal de más de 130.000 pacientes de la red pediátrica de CHOP desde el nacimiento hasta la adolescencia, con el objetivo de determinar si los pacientes desarrollaban enfermedades alérgicas y cuándo. Los investigadores también compararon el riesgo de desarrollar EEo entre niños alérgicos y no alérgicos.

La 'marcha atópica', por lo general, se comprime en los primeros cinco años de vida. La progresión típica en la infancia es una alergia en la piel, como la dermatitis atópica, seguida de una alergia alimentaria anafiláctica, y luego una alergia respiratoria, como el asma.

El estudio actual es el primero en sugerir que la EEo es también un componente de esta secuencia de alergias. "Descubrimos que si los niños tenían tres alergias distintas, tenían nueve veces más probabilidades de desarrollar EEo que los niños sin alergias preexistentes", ha señalado Hill.

La edad máxima del diagnóstico EEo fue de 2,6 años. Además, los niños con EEo tenían un riesgo más alto que aquellos sin EoE de desarrollar la rinitis alérgica por alergia respiratoria, comúnmente conocida como alergia estacional. "Una implicación clave del estudio actual es que los médicos de Atención Primaria deberían incorporar la detección temprana de EEo en niños que tienen otras alergias", ha reclamado el investigador.

Ahora, los próximos pasos de los investigadores serán investigar más a fondo los mecanismos biológicos subyacentes entre las diferentes alergias. "En última instancia, esperamos encontrar que intervenir antes en la 'marcha atópica', por ejemplo, en el tratamiento de afecciones alérgicas de la piel, puede interrumpir esta secuencia y evitar que el niño desarrolle trastornos posteriores como la EEo", ha concluido.