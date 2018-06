La postura al utilizar móviles o portátiles multiplica por cinco el peso de la cabeza, según fisioterapeutas

26/06/2018 - 13:46

Fisioterapeutas que participan en la campaña '12 meses, 12 consejos de salud' han señalado que mantener una inclinación de cabeza hacia delante unos 30 grados provoca que el cuello deba soportar un peso de unos 18 kilos, una inclinación de 45 grados los convierte en 22 kg, y una inclinación máxima de 60 grados, la postura habitualmente adoptada al utilizar móviles o portátiles, en 27 kilos, es decir 5 veces más de lo que pesa una cabeza media.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Esta iniciativa, impulsada por los colegios profesionales de fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Andalucía, Valencia y Cantabria, persigue sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas, a través de pequeños vídeos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Así, este mes de junio, los colegios participantes han emitido un nuevo videoconsejo dedicado a explicar la importancia de cuidar la musculatura que rodea las vértebras cervicales, ya que es la responsable de la movilidad de la cabeza y del cuello. Y es que, tal y como explican los fisioterapeutas, "tener esta zona contracturada o tensionada puede generar dolores de diferente intensidad, vértigos e incluso alteraciones de la percepción en brazos y manos, llamadas parestesias".

Por este motivo, recomiendan realizar de manera diaria tres tipos distintos de ejercicios. Estos consisten, por un lado, en ejercitar la capacidad de movimiento ocular sin necesidad de mover la cabeza y, por otro, en mantener la estabilidad visual realizando movimientos cervicales hacia los laterales sin dejar de mirar a un mismo punto.

Por último, recomiendan hacer rotar y girar el trapecio suavemente, para disminuir la tensión que se pueda tener acumulada. Una vez realizados estos ejercicios, los expertos aconsejan estirar el músculo elevador de la escápula, que es el causante de la tortícolis cuando se duerme en una posición incorrecta.

OTROS CONSEJOS PARA CUIDAR LAS CERVICALES

Los fisioterapeutas recuerdan también que para cuidar las cervicales es importante realizar los movimientos que se hagan con el cuello con suavidad, evitando sacudidas violentas y sustituir los bolsos grandes de una sola asa por mochilas o bolsos cruzados y pequeños. Además, cuando haya que coger peso, recomiendan hacerlo de manera compensada entre ambos brazos.

Asimismo, aconsejan utilizar bancos o escaleras cuando se tengan que coger objetos de lugares elevados para no inclinar la cabeza hacia atrás, no dormir boca abajo o con una almohada demasiado alta y sujetar el teléfono con la mano mientras se habla, y no hacerlo en ningún casocon el hombro y la oreja.

Por otra parte, recomiendan incorporarse hasta quedar sentado con la ayuda de cojines si se ve la televisión o se lee en la cama, y no hacerlo nunca elevando el cuello. Además, en los casos en los que se lea sentado en una silla, ya sea un libro o un dispositivo electrónico, piden que se trate de hacerlo desde una posición recta, sin doblar la cabeza hacia el libro.

Por último, recuerdan a todo aquel que trabaje frente al ordenador que se debe situar la pantalla a la altura de los ojos, manteniendo la espalda y el cuello rectos y apoyados en el respaldo.