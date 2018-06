Expertos destacan el empleo de las células CAR-T en fases más tempranas de la leucemia aguda linfoblástica

Los expertos, que han participado en la primera sesión científicaconjunta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANM), han destacado el potencial empleo de las células CAR-T en fases más tempranas de la leucemia aguda linfoblástica (LAL).

Con los tratamientos actuales, "más del 95 por ciento de los niños consiguen remisiones completas, con un porcentaje de curacionescercano al 90 por ciento. Estos resultados no se consiguen en el adulto con LAL, debido a la mayor frecuencia de factores pronósticos adversos, como la presencia del cromosoma Filadelfia (Ph), y a la peor tolerancia a la quimioterapia intensiva", ha señalado Ana Villegas, hematóloga del Hospital Clínica San Carlos (Madrid) y académica de número de RANM.

Durante evento, que 'Leucemia aguda linfoblástica: de la terapéutica convencional a los tratamientos innovadores con células CAR-T', la experta ha explicado que las novedades terapéuticas en la LAL se centran en el empleo de anticuerpos monoclonales anti-CD19, anti-CD20 o anti-CD22 y en la administración de células CAR-T.

Estas últimas "son linfocitos T modificados genéticamente para expresar receptores quiméricos contra antígenos de las células leucémicas. Reconocen estos antígenos en la superficie de lascélulas leucémicas y las destruyen", ha declarado la hematóloga.

Para el vicepresidente de la SEHH, Ramón García Sanz los problemas de este tratamiento son la pérdida de las células CAR-T a largo plazo y los efectos adversos de neurotoxicidad y síndrome de liberación de citocinas, que pueden requerir el tratamiento en unidades de vigilancia intensiva.

Por el momento, las células CAR-T se han utilizado en niños y adultos jóvenes con LAL en recaída o refractariedad, "con resultados muy esperanzadores". En términos generales, se obtienen remisiones completas del 90 por ciento y una supervivencia libre de enfermedad del 67 por ciento a los 6 meses.

Los resultados de un estudio multicéntrico en el que han participado 75 niños y adultos jóvenes con LAL en recaída o refractariedad muestran que con una sola dosis de células CAR-T anti-CD19 se obtienen remisiones del 81 por ciento, con enfermedad mínima residual negativa, supervivencia libre de eventos del 73 por ciento y supervivencia global a los 6 meses del 90 por ciento.

Según el jefe del Servicio de Hematología del Hospital GermansTrias i Pujol, de Badalona, Josep María Ribera y coordinador del Grupo LAL del Programa Español de Tratamientos en Hematología (LAL-PETHEMA), de la SEHH, "las células CAR-T están suponiendo un avance prometedor para los pacientes con LAL refractaria o en recaída,gracias a su mecanismo de acción, que consiste en un ataque mortal a las células leucémicas por parte de los linfocitos CAR-T".

Además, se ha demostrado "que esta actividad citolítica es muypotente. Pero hay más además de reconocer y atacar selectivamente a las células leucémicas, los linfocitos CAR-T proliferan una vez infundidos, lo que multiplica su efecto antileucémico", ha continuado.

En lo que respecta a la eficacia de este tratamiento, cabe resaltar su gran capacidad para la obtención de una nueva remisión completa en alrededor del 80 por ciento de los casos, algo nunca conseguido hasta ahora con otros tratamientos de rescate.

Por otra parte, "estas respuestas son de calidad, ya que en la mayoría de casos no se detectan células leucémicas con las técnicas de estudio de la enfermedad residual. Algunos pacientes que logran la remisión recaen con el tiempo, por lo que no se conoce todavía la eficacia a muy largo plazo de este tratamiento en la LAL", ha asegurado el doctor Ribera, quien añade que el tratamiento con células CAR-T tiene un gran futuro, no sólo en la indicación para la que se ha aprobado, sino por su potencial empleo en fases más tempranas de la enfermedad.