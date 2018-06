Científicos encuentran una nueva forma de bloquear la adicción al alcohol y facilitar la abstinencia en ratones

27/06/2018 - 18:43

La activación de un receptor que se encuentra en las células del cerebro puede ayudar a tratar la adicción al alcohol y aliviar algunos síntomas de abstinencia, según las conclusiones de un nuevo estudio realizado por científicos del Instituto Scripps Research (Estados Unidos).

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Los investigadores, que han publicado sus resultados en la revista 'eNeuro', estudiaron los efectos de activar el receptor en ratas adictas al alcohol. "Lo más relevante es que tenemos un nuevo objetivo molecular relacionado con la adicción al alcohol. Esto generará mucha más investigación y, con suerte, llevará al descubrimiento de nuevos medicamentos, no solo para la adicción al alcohol, sino también para la adicción a las drogas en general", ha señalado Olivier George, profesor asociado del Instituto Scripps Research.

En 2005, se descubrió buscando a través del genoma humano nuevos receptores que se parecieran a receptores conocidos. Así, se halló un receptor acoplado a proteína G (GPCR) denominado GPR139. Los GPCR juegan un papel importante en la señalización cerebral, y algunos se han relacionado con trastornos mentales.

Desde el descubrimiento de GPR139, los científicos han comprobado que el receptor se encuentra principalmente en un área del cerebro llamada habénula. Dado que la habénula se activa durante la abstinencia a drogas y alcohol, Olivier George y su equipo se preguntaron si GPR139 podría desempeñar un papel en la adicción.

En este nuevo trabajo, el grupo dirigido por George ha aprovechado un compuesto experimental, conocido como JNJ-63533054, que activa GPR139. Le dieron el compuesto por vía oral a 12 ratas macho no dependientes del alcohol y a 17 ratas alcohólicas. El compuesto no tuvo ningún efecto sobre la ingesta de alcohol de los animales que no eran ya dependientes del alcohol o sobre la ingesta de agua de los animales adictos al alcohol, pero disminuyó significativamente la ingesta de alcohol de las ratas adictas.

Cuando observaron más de cerca a las ratas, descubrieron que JNJ-63533054 era particularmente eficaz para disminuir el consumo de alcohol en un subgrupo de animales: los que tenían el mayor consumo de alcohol y bebían compulsivamente. Estas ratas eran tan adictas al alcohol que normalmente continuaban bebiendo incluso cuando la bebia estaba adulterada con un sabor amargo. "Esto señala que este receptor se activa cuando estás bebiendo mucho y sufriendo abstinencia", ha explicado George.

El umbral de dolor de las ratas (o humanos) sometidos a abstinencia de alcohol es generalmente más bajo de lo normal, por lo que para establecer una conexión adicional entre GPR139 y la abstinencia, los científicos rastrearon el umbral del dolor de 17 ratas que estaban dejando el alcohol. Cuando las ratas fueron tratadas con JNJ-63533054, encontraron que tenían un umbral más alto para el dolor. Al igual que en el primer experimento, el efecto fue más fuerte en las ratas que tenían los niveles más altos de consumo compulsivo.

"Esto sugiere que, una vez más, GPR139 se activa durante el retiro solo en casos graves de adicción al alcohol, y el medicamento ayuda a paliar dolor físico asociado con la abstinencia en estos casos", ha reseñado George.

Finalmente, el equipo usó tubos delgados para administrar JNJ-63533054 a pequeñas áreas del cerebro. La droga disminuyó la ingesta de alcohol cuando se localizó en la habénula, pero no otras áreas del cerebro, lo que confirma la importancia de esta región del cerebro en la adicción y la abstinencia.

Si bien la investigación solo se realizó en ratas macho y solo se estudió la adicción al alcohol, George sospecha que los resultados serán válidos tanto para las mujeres como para otras adicciones, ya que "se ha demostrado que la habénula es crítica para la abstinencia de drogas en general".

Ahora, su grupo ya está planeando más estudios sobre el vínculo de GPR139 con la adicción y la abstinencia, así como buscando compuestos adicionales que activen o bloqueen el receptor.