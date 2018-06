Descubren una nueva técnica para diagnosticar la tuberculosis mediante el análisis del perfil metabolómico de la orina

28/06/2018 - 16:52

Investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) en el Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol han desarrollado una nueva técnica para el diagnóstico de la tuberculosis a través del análisis del perfil metabolómico de una muestra de orina.

Este es uno de los avances que se presentarán en el marco de las XII Jornadas Científicas CIBERES, que se celebran este jueves y viernes en Madrid, y en las que participarán casi un centenar investigadores en el área de las enfermedades respiratorias.

Los métodos habituales de diagnóstico de la tuberculosis, según el investigador del CIBERES y principal responsable del estudio, José Domínguez, se han mostrado como "insuficientes" para el control de la enfermedad. "El examen microscópico es poco sensible, los cultivos son lentos y las técnicas moleculares, a pesar de que pueden generar resultados rápidos, son caras, requieren de personal entrenado y son difíciles de implementar en numerosos países con altas incidencias. Por ello, disponer de una técnica rápida, sensible y que utilice una muestra no invasiva es de gran utilidad para el diagnóstico, manejo y control de la tuberculosis", ha explicado el doctor para justificar la pertinencia de esta nueva fórmula.

Los investigadores del CIBERES han demostrado la existencia de un perfil metabolómico específico en pacientes con tuberculosis, que puede ser además utilizado durante el tratamiento para monitorizar la eficacia del mismo. "Ha habido un aumento considerable en el número de casos de tuberculosis multi-resistentes y extremadamente-resistentes a la mayoría de fármacos antituberculosos, lo que dificulta enormemente el control de la enfermedad", ha apuntado el doctor Domínguez.

Por otro lado, ha señalado que, hasta el momento, se carece de técnicas adecuadas para la monitorización del tratamiento, "de manera que, en caso de tratamiento incorrecto o poco cumplimiento por parte del paciente, detectar la poca eficacia del tratamiento no es fácil".

El equipo del CIBERES estudió, mediante técnica de resonancia magnética nuclear de alto campo, el metaboloma urinario, que analiza el conjunto de metabolitos que se generan durante la actividad metabólica y fisiológica de las células.

Una las ventajas de este nuevo método es que la tecnología requiere de un volumen muy pequeño de orina: "La orina es una muestra fácil de obtener y no es contagiosa para la tuberculosis, y por sus características lleva a cabo un proceso natural de concentración de los metabolitos", ha detallado José Domínguez.

Por otro lado, gracias a una ayuda FIPSE 2016, y a la mentorización del programa IDEA2-Global del MIT (Massachusetts Institute of Technology), el equipo de investigadores ha conseguido adaptar la detección de los metabolitos a un equipo de resonancia magnética nuclear de bajo campo, un equipo de sobremesa adaptable a laboratorios mínimamente equipados.

"El siguiente objetivo es el de miniaturizar la tecnología a sistemas de detección de muy pequeño tamaño (biosensores), e incluso a una técnica rápida tipo handle point-of-care (de manejo en el punto de atención), que pueda realizarse en áreas remotas", ha avanzado el investigador.

OTROS ASUNTOS DEL CIBERES

En las Jornadas también se darán a conocer los resultados de varios estudios que han constituido algunos de los hitos científicos logrados por investigadores del CIBERES en el último año. Entre ellos, un estudio comparado de los protocolos de manejo en apnea del sueño que contrapone la eficacia de sistemas de diagnóstico simplificados frente al diagnóstico mediante polisomnografía para determinados perfiles de pacientes, desarrollado por el grupo del CIBERES que lidera Fernando Masa en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

Otra de las investigaciones destacadas será expuesta por Cristina Casals, jefa de grupo del CIBERES en la Universidad Complutense de Madrid. Los resultados de este estudio han descubierto señales específicas del tejido que ayudan a reparar los órganos después de una lesión. En concreto, la investigación muestra cómo amplificadores locales de la activación de macrófagos mediada por el receptor IL-4Ra promueven la reparación de tejidos del pulmón y del hígado.

PRESENTACIÓN DEL CIBERONC Y DE PLATAFORMAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

La reunión del CIBERES servirá también para presentar las áreas de trabajo de dos nuevos grupos recientemente incorporados al Centro, liderados por José Luis López Campos, en la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla, y por Guillermo Muñiz Albaiceta, en la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria en el Principado de Asturias (FINBA).

De cara a promover la colaboración entre investigadores, en el marco de este encuentro se dedicará una ponencia a la divulgación de la actividad del Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (CIBERONC), área temática del CIBER de reciente creación.

El programa de la jornada se completa con un acercamiento a la Plataforma de Recursos Biomoleculares y Bioinformáticos PRB2, recurso de apoyo a la investigación del Instituto de Salud Carlos III (ISCiii), así como un homenaje al doctor José Antonio Melero, investigador del Centro recientemente fallecido.