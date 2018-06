Estudio de la OMS prueba la eficacia de un medicamento mejor que la oxitocina para prevenir excesivo sangrado tras parto

28/06/2018 - 17:12

La OMS considera que "podría salvar miles de vidas" en países de bajos ingresos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Un estudio dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con MSD para las Madres y Ferring Pharmaceuticals, ha demostrado la eficacia de una nueva formulación de un medicamento como mejor alternativa a la oxitocina para prevenir el excesivo sangrado tras el parto.

Actualmente, la OMS recomienda la oxitocina como el fármaco de primera elección para prevenir el sangrado excesivo después del parto. Sin embargo, debe almacenarse y transportarse a 2-8 grados centígrados, lo que en muchos países es complicado, privando a muchas mujeres del acceso a este medicamento. Además, cuando pueden obtenerlo, el medicamento puede ser menos efectivo debido a la exposición al calor.

El estudio, publicado este jueves en al revista 'New England Journal of Medicine', ha demostrado que un fármaco alternativo, la carbetocina termoestable, es tan seguro y efectivo como la oxitocina para prevenir la hemorragia posparto. La mejora es que esta nueva formulación de carbetocina no requiere refrigeración y conserva su eficacia durante al menos 3 años almacenados a 30 grados centígrados y 75 por ciento de humedad relativa.

"Este es un nuevo fármaco verdaderamente alentador, que puede revolucionar nuestra capacidad para mantener vivas a las madres y los bebés", ha explicado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, recordando que, aproximadamente, 70.000 mujeres mueren al año en el mundo debido a una hemorragia postparto, lo que, a su vez, también aumenta el riesgo de que sus bebés mueran en el plazo de un mes.

El ensayo clínico, el más grande de su tipo, ha estudiado cerca de 30.000 mujeres que dieron a luz por vía vaginal en 10 países: Argentina, Egipto, India, Kenia, Nigeria, Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Uganda y el Reino Unido. A cada mujer se le administró al azar una inyección única de carbetocina estable al calor u oxitocina inmediatamente después del nacimiento de su bebé. Así, encontraron que ambos medicamentos fueron igualmente efectivos para prevenir el sangrado excesivo después del nacimiento.

Dado que ambos medicamentos en el estudio se mantuvieron a las temperaturas requeridas para garantizar la máxima eficacia de la oxitocina, el ensayo puede subestimar el beneficio esperado con el uso de carbetocina termoestable en entornos reales, donde la oxitocina puede haberse degradado debido a la exposición a temperaturas más altas.

"El desarrollo de un medicamento para prevenir la hemorragia posparto que continúa siendo efectivo en condiciones cálidas y húmedas es una muy buena noticia para los millones de mujeres que dan a luz en partes del mundo sin acceso a la refrigeración necesaria. Podría salvar miles de vidas de mujeres", ha señalado el doctor Metin Gülmezoglu, de el Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS.

El siguiente paso ahora es la revisión y aprobación regulatoria por parte de los países. La OMS solicitará a su Grupo de Desarrollo de Lineamientos que considere si la carbetocina termoestable debe ser un medicamento recomendado para la prevención de la hemorragia posparto. Además, tras los resultados positivos del ensayo, las partes ahora trabajarán para avanzar en el acceso asequible a este medicamento.