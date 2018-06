El servicio de Reumatología de HM Hospitales registra 23.000 consultas en 2017

28/06/2018 - 17:17

El Servicio de Reumatología de HM Hospitales en Madrid se ha registrado lo largo de 2017 casi 23.000 consultas, de la cuales alrededor de 5.000 fueron primeras visitas.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Además de las consultas externas, el servicio ha atendido a más de 100 pacientes hospitalizados con un perfil de complejidad elevado y más de 200 pacientes en hospital de día. Estas cifras muestran unos indicadores asistenciales inéditos hasta la fecha en el campo de la Reumatología desarrollados por un grupo hospitalario privado.

"En el ámbito de la sanidad privada somos uno de los pocos servicios, incluso me atrevería a decir que el único, que desde el principio fue concebido como un servicio, no como un conjunto de especialistas independientes que pasan consulta. Desde los inicios tuvimos claro que queríamos dar atención a toda la patología reumática, tener sesiones, líneas de investigación propias y docencia. Hasta entonces la patología compleja era derivada en su mayoría al sistema público, ya que no interesaba manejarla al tener que dedicarle más tiempo y no por ello estar remunerado", ha señalado la jefa del Servicio de Reumatología de HM Hospitales, Paloma García de la Peña Lefebvre.

"Hemos creado un Servicio de Reumatología ágil y resolutivo para aquellos casos en los que una rápida intervención alivie al paciente y le evite vagar de un especialista a otro sin dar con una solución a su problema. Pero también proporcionamos una atención continuada y de alta calidad a aquella patología más compleja, como la inflamatoria y las conectivopatías, para intentar convertirnos en centro de referencia en el manejo de enfermedades autoinmunes y otros procesos del aparato locomotor", ha concluido García de la Peña.