Los hombres fumadores pueden aumentar el riesgo de aborto de sus parejas

28/06/2018 - 18:06

Los hombres fumadores pueden aumentar el riesgo de aborto de sus parejas, tanto si fuman antes de gestación como si lo hacen durante el embarazo, según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por investigadores del Instituto Nacional de Investigación de China en Beijing y que ha sido publicado en el 'Journal of Epidemiology & Community Health'.

MADRID, 28 (Reuters/EP)

Los hombres fumadores pueden aumentar el riesgo de aborto de sus parejas, tanto si fuman antes de gestación como si lo hacen durante el embarazo, según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por investigadores del Instituto Nacional de Investigación de China en Beijing y que ha sido publicado en el 'Journal of Epidemiology & Community Health'.

Para llevar a cabo el estudio, los científicos analizaron a casi 5,8 millones de mujeres no fumadoras de entre 18 y 49 años y sus maridos. Las parejas participaban en un proyecto nacional gratuito de controles previos al embarazo entre 2010 y 2016, en el cual se realizaba un examen de salud antes de la concepción, un seguimiento del embarazo temprano durante los primeros tres meses y un seguimiento del bebé al año de nacer

Alrededor del 29 por ciento de los hombres eran fumadores, y la tasa general de abortos espontáneos fue de alrededor del 2,5 por ciento. No obstante, cuando el hombre no era fumador, la tasa de abortos espontáneos fue del 2,38 por ciento, en comparación con el 2,92 por ciento cuando la pareja masculina fumaba.

Ahora bien, las mujeres cuyo compañero dejó de fumar en el momento de la concepción tenían un 18 por ciento menos de riesgo de aborto espontáneo que aquellas cuyo marido no había dejado de fumar. Asimismo, cuando el futuro padre dejó de fumar antes o justo después de la concepción, la tasa de abortos espontáneos fue del 2,79 por ciento, en comparación con el 3,35 por ciento cuando el padre no abandonó el hábito.

A juicio de los autores, el incremento de riesgo de aborto en las mujeres cuya pareja fuma se podría explicar a que se exponen a más sustancias químicas y porque el tabaco podría afectar a la calidad del esperma del padre, produciendo mutaciones genéticas que a su vez podrían conducir a la pérdida del embarazo.

No obstante, aunque los expertos han identificado una asociación entre fumar y abortar, el estudio no prueba que uno causó el otro y, además, no examinó los mecanismos por los cuales el tabaquismo paterno podría influir en la pérdida del embarazo.