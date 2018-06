El Colegio de Farmacéuticos y el Gobierno regional abordarán en una comisión la situación económica del sector

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Luis González, ha avanzado este jueves durante la Asamblea General Ordinaria de la institución la constitución de una Comisión de trabajo conjunta entre el Gobierno madrileño y el Colegio, que analizará la situación económica de la farmacia de Madrid, las deducciones que se aplican en la facturación y la posibilidad de que parte de dichas deducciones retornen al sector en forma de inversión a través de ayudas en tecnologías o políticas de servicios profesionales.

En su intervención ante los colegiados, el presidente del COFM ha expuesto los proyectos y principales líneas de trabajo de su Junta de Gobierno y, además, se han aprobado las cuentas y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de 2017.

Según ha señalado González, durante "los próximos días" se celebrará la primera reunión de la Comisión, que estará integrada por los viceconsejeros de Sanidad y de Hacienda, además de representantes del Colegio. Este nuevo órgano de trabajo es fruto de las conversaciones con las consejerías de Sanidad y Hacienda, así como del compromiso expresado por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, durante el encuentro mantenido el pasado 19 de julio con el presidente del COFM.

González confía en que las reuniones culminen con "un acuerdohistórico en el mapa autonómico de España que sirva para reducir costes a las farmacias", en línea con los beneficios aplicados en el servicio de facturación de recetas por parte del Colegio. Esta política desarrollada desde finales de 2015 ha ahorrado 2,3 millones de euros a las farmacias madrileñas, según el COFM

Asimismo el presidente se ha referido a la futura ley de farmacia, pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que se inicie su debate en la Asamblea de Madrid como paso previo a su aprobación definitiva.

Tal y como ha explicado González, con la nueva norma se pretende regular nuevos servicios, secciones y funciones de las farmacias, así como mejorar los procesos administrativos, evitando la dilación en plazos y dando seguridad jurídica. En el ámbito de la ordenación, el avance, en opinión del presidente del COFM, "se traducirá en el aumento de habitantes por farmacia y quedarán cuestiones como la zonificación y los servicios de urgencias para un posterior desarrollo".

Otros cambios relevantes para la profesión afectan a la receta electrónica y lo que se ha denominado por la Consejería de Sanidad 'Módulo único de prescripción'. Con la Historia Farmacoterapéutica Única, el informe clínico desaparece y aparece en su lugar la receta electrónica hospitalaria, ya sea en urgencias o en consulta hospitalaria.

Permitirá la prescripción de medicamentos no financiados, medicamentos sin código nacional o fórmulas magistrales no tasadas, así como la prescripción de medicamentos que requieren visado o autovisado en indicaciones no financiadas. El Módulo afecta a médicos de Atención Primaria, médicos de Atención Hospitalaria y médicos de Urgencia.

El Colegio está trabajando en la adaptación de los servicios web y programas de gestión, según ha adelantado el presidente, quien ha indicado que el piloto podría realizarse después del verano en Parla.

PLATAFORMAS DE VENTA ONLINE

Luis González ha alertado también durante su discurso sobre la desregulación de la venta de medicamentos OTC en Europa y la irrupción en este mercado de grandes centros comerciales y plataformas de venta online. El presidente ha instado a los farmacéuticos de oficina de farmacia a "prepararse para competir contra las grandes multinacionales del sector que están modificando los hábitos de compra a través de Internet".

Para ello, desde la sociedad del Colegio COFM Servicios 31, que tiene carácter nacional, se está trabajando en una plataforma de Internet generalista para todas las farmacias, que pretende "convertir la farmacia en referente de compra 'on line' para un mayor segmento poblacional y de producto".