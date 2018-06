Los jóvenes con diabetes tipo 2 no responden al tratamiento actual para la enfermedad como los adultos

29/06/2018 - 12:56

Un estudio de la University of Washington Health Sciences y la University of Washington School of Medicine (Washington, EEUU), publicado en 'Diabetes Care', ha demostrado que los fármacos que se utilizan actualmente para tratar la diabetes tipo 2, efectivos en adultos, no son eficaces en los jóvenes que padecen la enfermedad porque no detienen su progresión.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

En concreto, en jóvenes que tienen dañada la tolerancia a la glucosa o están recién diagnosticados de diabetes tipo 2, ni un tratamiento inicial con insulina de larga duración seguida del fármaco metmorfina, ni con metmorfina únicamente, preserva la capacidad del cuerpo para seguir produciendo insulina.

El estudio se desarrolló de la siguiente manera. Un total de 91 participantes con edades comprendidas entre los 10 y los 19 años se compararon con homólogos adultos que ya habían participado en dos investigaciones de la empresa médica RISE (Restoring Insulin Secretion).

Fueron asignados al azar en uno de los dos grupos de tratamiento previstos. El primero recibió tres meses de insulina llamada glargina, de larga duración, seguida de nueve meses metmorfina, un fármaco comúnmente prescrito para ayudar a controlar los altos niveles de azúcar en sangre. El segundo grupo sólo tomó metmorfina durante 12 meses. Después del tratamiento fueron monitoreados durante tres meses.

En ambos grupos, la función de la célula beta, que rige la habilidad del cuerpo para hacer y liberar insulina, disminuyó durante el tratamiento y empeoró cuando terminó el mismo, lo que hace inferir que "la diabetes tipo 2 parece progresar más rápidamente en los pacientes jóvenes", ha indicado el profesor de la University of Washington School of Medicine, el doctor Steven Kahn, uno de los investigadores.

"Los resultados nos dicen que necesitamos desarrollar nuevos enfoques para tratar a los adolescentes con diabetes" ha añadido el profesor Kahn. Los investigadores han calificado sus hallazgos de "preocupantes" debido a que el aumento de la diabetes en jóvenes es un problema creciente debido a la obesidad.

El tiempo es especialmente apremiante puesto que la diabetes tipo 2 aumenta la posibilidad de desarrollar complicaciones desarrolladas con la salud cardiovascular, los riñones o enfermedades nerviosas.

Sin embargo, los investigadores se muestran "desalentados" para encontrar un tratamiento que efectivamente ralentice la progresión de la enfermedad, según la científica de RISE, la doctora Ellen Leschek, porque actualmente "sólo hay dos fármacos aprobados para la diabetes tipo 2".

De hecho, como la diabetes tipo 2 ha sido una condición históricamente de adultos, la información acerca de tratamientos eficaces en la población menor es limitada, y los expertos en diabetes pediátrica tienen que confiar en que el tratamiento para los adultos también les funcionará a ellos a pesar de las diferencias fisiológicas entre ambos grupos.