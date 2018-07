Un estudio demuestra la asociación de determinadas proteínas de los espermatozoides con su capacidad de generar embarazo

2/07/2018 - 18:50

Rocío Rivera, doctora de IVI Valencia, ha demostrado mediante un estudio, que será presentado en el 34º Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), la asociación de determinadas proteínas en los espermatozoides con la capacidad de estos de generar un embarazo.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La investigadora estudió las diferencias en el perfil proteico de las muestras de diferentes pacientes, comparando entre aquellos en los que, gracias a la fecundación mediante Inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), se logró obtener un embarazo con los que fallaron, de modo que tras analizar las proteínas que componen los espermatozoides, se pudiera identificar cuáles se relacionan con el éxito o fracaso reproductivo.

Para estandarizar al máximo el factor femenino, y que el resultado de la gestación dependiera, en mayor medida, del factor masculino, se optó en todos los pacientes por tratamientos con donación de ovocitos.

"Con este estudio hemos conocido y descrito el perfil proteico de las muestras, tanto las que embarazaron como las que no. Hemos comprobado que existen diferencias en cuanto a las proteínas, y que estas pueden servir como marcadores que nos permitirán separar los espermatozoides susceptibles de embarazar de los que no. Yendo más allá, mediante la técnica MACS, se podría pensar en enriquecer una muestra con espermatozoides que contengan las proteínas más óptimas para ser utilizadas en un tratamiento de reproducción. No obstante, esto no deja de ser una hipótesis para seguir investigando en el futuro", ha señalado la investigadora.

Por su parte, también se presentará durante el 34º Congeso de la ESHRE el estudio de la doctora de IVI Barcelona, Marga Esbert, que se ha centrado en la determinación de la capacidad predictiva de ciertos factores para indicar la existencia o no de espermatozoides en el testículo.

En el estudio se recogieron datos de todos los pacientes azoospérmicos de IVI Barcelona sometidos a biopsias testiculares entre 2004 y 2017. De una muestra total de 96 varones, se analizaron diferentes parámetros tales como la edad, duración de la esterilidad, nivel de hormona foliculoestimulante (FSH), índice de masa corporal, tamaño de los testículos y tipo de patología, y su asociación con el éxito en la biopsia.

"En pacientes con azoospermia obstructiva somos capaces de recuperar espermatozoides hasta en el cien por cien de los casos, sin embargo, en varones con azoospermia secretora el porcentaje baja al 29 por ciento, que serían los más beneficiados si consiguiéramos un diagnóstico utilizando un método no-invasivo", ha explicado la doctora la Esbert.

La investigadora señala que se están buscando diferentes tipos de marcadores, pero, de momento, no existe consenso a nivel científico. "En este estudio descubrimos que en función del volumen testicular podemos estimar de forma bastante fiable la presencia de espermatozoides en el testículo. Estamos trabajando para conseguir otros tipos de marcadores, y la próxima fase de nuestra investigación estará enfocada en localizar proteínas y micro RNA de las muestras de pacientes azoospermicos para permitan prever si el testículo es funcional", ha remarcado.