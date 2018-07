Investigadores de la ULE participan en un importante estudio sobre cáncer colorrectal

4/07/2018 - 12:38

El grupo de investigación consolidado Interacciones Gen-Ambiente y Salud-GIIGAS, de la Universidad de León (ULE) ha conseguido que la revista Journal of the National Cancer Institute (JNCI), una de las más reconocidas internacionalmente, haya publicado recientemente un artículo titulado 'Novel Common Genetic Susceptibility Loci for Colorectal Cancer' que recoge los resultados de su estudio.

LEÓN, 4 (EUROPA PRESS)

El artículo es fruto de la participación del GIIGAS en el consorcio internacional GECCO (Genetics and Epidemiology of Colorectal Cancer Consortium), que constituye un esfuerzo colaborativo de investigadores de América del Norte, Australia y Europa, que utiliza datos de más de 40,000 participantes, según ha informado la ULE a Europa Press.

Según ha explicado el coordinador del Grupo GIIGAS, Vicente Martín Sánchez, "el cáncer colorrectal es un tumor en el que las interacciones genéticas y ambientales juegan un papel relevante en su aparición, desarrollo y pronóstico". Además, ha añadido que "los estudios de GWAS (Genome-wide association study) son muy útiles a la hora de identificar variaciones en regiones reguladoras y otros loci genómicos que contribuyen a cuantificar el riesgo para el desarrollo de cáncer colorrectal".

ANÁLISIS DE CERCA DE 40.000 GENOMAS

En el trabajo cuyos resultados ha publicado la revista 'Journal of the National Cancer Institute', se analizó un GWAS de 36 948 casos y 30 864 controles. Como resultado se han identificado 11 nuevas variantes genéticas asociadas al Cáncer Colorectar (CCR). Al respecto, Martín Sánchez ha indicado que "estos resultados incrementan el riesgo explicado de CCR en las personas con antecedentes familiares en un 14,7 por ciento".

No obstante, el profesor de la ULE ha señalado que "todavía queda mucho camino por recorrer hasta conseguir explicar el 35 por ciento que es el riesgo genético estimado debido a los antecedentes familiares". A la postre, ha añadido que "grandes estudios, con variabilidad geográfica son necesarios para avanzar en los factores genéticos que influyen en el desarrollo de cáncer colorrectal".

Hay que apuntar finalmente que la participación en este estudio ha sido posible por la colaboración entre la Universidad de León (ULE) y el Complejo Asistencial Universitario de León.