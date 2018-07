La Organización Catalana de Trasplantes: El trasplante de Abidal fue legal

Barcelona, 4 jul (EFE).- El director de la Organización Catalana de Trasplantes (OCATT), Jaume Tort, ha dicho hoy a Efe que todo el proceso sanitario de trasplante de hígado a Eric Abidal cumplió el protocolo legal, que incluye una declaración del donante y del receptor ante el juez de que no mediaba dinero en la donación.

Una juez de Barcelona abrió hace un año una investigación sobre la supuesta compra ilegal de un hígado para trasplantarlo al exdefensa francés del FC Barcelona Eric Abidal, a raíz de las escuchas policiales al expresidente del club Sandro Rosell, pero archivó las diligencias porque no halló indicios de delito.

En este sentido, Tort ha asegurado que ningún juez solicitó a la OCATT, que coordina los trasplantes en Cataluña, documentación alguna sobre el trasplante a Abidal.

Pese a ello, al tener hoy conocimiento por la prensa de la noticia sobre el trasplante a Abidal, la OCATT y la ONT han abierto una investigación interna para reunir toda la información sobre este trasplante, que fue llevado a cabo en 2012 en el Hospital Clínic.

"Todos los procedimientos se hicieron conforme a la legalidad, y el protocolo incluye que donante y receptor firman y afirman ante un juez que no hay ninguna mediación de carácter económico. Eso forma parte del proceso. Y es el juez quien finalmente autoriza el trasplante in vivo", ha explicado Tort.

Aunque no es un trabajo del sistema sanitario comprobar si el donante recibe dinero a cambio, "todas las donaciones de vivos, aunque sean padres, hijos o familiares de cualquier parentesco, tienen el mismo proceso, y necesitan una firma ante un juez, al que se le presenta toda la información tras las evaluaciones de compatibilidad hechas por el hospital".

El protocolo también indica que el comité de ética del hospital tiene que emitir un informe para el juez, que pregunta explícitamente sobre si existe una mediación económica.

Aunque Tort está seguro que el Hospital Clínic llevó a cabo el trasplante siguiendo todo el protocolo legal, ha reconocido que están reuniendo toda la información "porque es lo que toca cuando hay una alarma y por eso enviamos la inspección de los servicios sanitarios, para comprobar si los procedimientos se han cumplido".

Tort ha dicho que no entiende la denuncia ni la sospecha porque es imposible comprar un órgano en el mercado ilegal y llevarlo al hospital para que lo implanten.

En el caso de Abidal, su primo fue ingresado en el Hospital Clínic y se le extirpó un trozo de hígado, que fue el que se implantó al exfutbolista azulgrana.

"En todo el proceso participaron unas 50 personas, entre los médicos que evaluaron, los especialistas, los cirujanos, el comité de ética... y el juzgado", ha señalado Tort.

"Es muy difícil, por no decir imposible, que se pueda comprar un órgano. La donación de hígado entre vivos es una cirugía muy difícil, muy compleja, se hacen pocas al año y tiene que ser el mismo hospital el que hace la extirpación y el trasplante. El donante tiene que estar ingresado y puede estar hasta tres semanas hospitalizado, y no digamos el receptor intervenido", ha argumentado Tort.

Según Tort, "ir por ahí a buscar un órgano es imposible, lo has de operar, sacar un trozo de hígado y que no le cause consecuencias. Es imposible".

Es por ello por lo que el director del OCATT ha afirmado que están "muy tranquilos" porque "se ha hecho bien, como siempre".