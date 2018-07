La subfertilidad en hombres tratados con ICSI, asociada con mayor riesgo de cáncer de próstata

Los hombres subfértiles que han recibido tratamiento de fertilidad con la técnica de microinyección de ICSI (inyección intracitoplásmica de espermatozoides) tienen un riesgo significativamente mayor de cáncer de próstata, según un análisis de tres registros nacionales exhaustivos en Suecia. "Los resultados muestran un riesgo inmenso de cáncer de próstata de aparición temprana", dicen los autores, que describen esete cáncer como "generalmente considerado más agresivo".

Sin embargo, los investigadores enfatizan que este riesgo parece estar relacionado con la subfertilidad de los pacientes masculinos y no con el procedimiento ICSI en sí mismo, que en este estudio se reconoce como una indicación para el tratamiento de la infertilidad masculina.

Los resultados de este estudio de registro, que obtuvo datos del 'Swedish Medical Birth Register', el 'Swedish Cancer Registry' y el 'Swedish Quality Register for Assisted Reproduction' para identificar a todos los padres y su primer hijo nacido en Suecia entre 1994 y 2014, se presentan este martres por el estudiante de doctorado Yahia Al-Jebari, de la Universidad de Lund, en Suecia.

El análisis en sí mismo comparó el riesgo de ser diagnosticado con cáncer de próstata en los padres tratados con ICSI con aquellos que se convirtieron en padres por concepción natural (controles) y por fecundación in vitro (FIV) de rutina. Del total general de casi 1,2 millones de padres, se identificaron 3.211 casos de cáncer de próstata para su análisis.

Los resultados mostraron que los hombres que habían sido sometidos a ICSI para ayudar a concebir a sus hijos se encontraban en un riesgo estadísticamente significativo de un 47 por ciento más de cáncer de próstata que los controles. Este riesgo global en los padres con ICSI se explica principalmente por y especialmente pronunciado de cáncer de próstata diagnosticado antes de la edad de 50 años ("inicio temprano"), donde el riesgo era casi el triple que el de los controles. Sin embargo, los hombres ICSI no tenían mayor riesgo de cáncer de próstata de inicio tardío que los controles, y los hombres con FIV no registraban un aumento considerable del riesgo.

Aunque el cáncer de próstata es uno de los cánceres más comunes en los hombres, el cáncer de próstata de aparición temprana es bastante raro; este estudio encontró solo uno por cada 1.000 de los padres diagnosticados antes de los 50 años. Sin embargo, esta incidencia aumentó a tres por 1.000 para los padres que conciben con ICSI. Como explicación de los resultados, los autores observan que los hombres con producción de esperma severamente dañada (para quienes ICSI es la única opción para la paternidad) tienen más riesgo de cáncer de próstata que los hombres fértiles y sugieren que estos hombres "ya pueden tener un tumor latente en el momento de la ICSI" y pueden beneficiarse de la detección.

EL TRATAMIENTO CON ICSI NO TIENE IMPACTO BIOLÓGICO EN EL HOMBRE

"El mayor riesgo de cáncer de próstata definitivamente no se debe al tratamiento con ICSI per se --subraya Al-Jebari--, que sabemos que no tiene un impacto biológico en el varón". Por lo tanto, es importante que este estudio haya tenido lugar en Suecia, donde la ICSI como tratamiento solo está indicada en casos de infertilidad masculina.

Los estudios ahora muestran que, en muchos otros países, la ICSI se usa innecesariamente para la fertilización en casos de infertilidad no masculina, y en algunos países en todos los procedimientos de reproducción asistida. "En Suecia --explica Al Jebari--, ICSI está reservada para los hombres que no pueden concebir a través de FIV, y esperaríamos que la mayoría de los hombres fértiles que tienen tratamientos de fertilidad estén en el grupo FIV. Por lo tanto, en este estudio los padres ICSI han sido específicamente seleccionados y generalmente tienen una calidad de semen muy pobre".

Entre las posibles explicaciones para la asociación del riesgo de cáncer de próstata con la infertilidad masculina, sugirió un tumor preclínico (que de todos modos podría afectar a la fertilidad), niveles bajos de testosterona (hipogonadismo) o, de hecho, testosterona para tratar el hipogonadismo. Por lo tanto, es posible que los padres tratadis cib ICSI que reciben terapia de suplementos de testosterona reciban pruebas de PSA más regulares y, por lo tanto, proporcionen un sesgo de "detección" en el cual el cáncer de próstata se detecta antes.

Aunque Al-Jebari descartó la ICSI como causa o factor de riesgo de un mayor riesgo de cáncer de próstata, como un indicador de la infertilidad masculina, dice que bien podría ser un "predictor". Por el contrario, la subfertilidad masculina puede ser un factor de riesgo causante. Además, agrega, dado que los hombres con subfertilidad tienen una expectativa de vida generalmente más corta y una morbilidad más alta, son candidatos a someterse a controles de salud más generales que incluyen pruebas de PSA.