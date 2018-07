Pediatras alergólogos recomiendan practicar deporte para mejorar control del asma, que afecta al 10% de niños españoles

La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) y la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP), a través de su iniciativa educativa y deportiva Copa COVAP, han recordado que practicar deporte contribuye a controlar los casos deasma.

"El entrenamiento mantenido ha demostrado mejorar la capacidad pulmonar de estos niños, aumentando la tolerancia al deporte. Por tanto, es fundamental que tengan tanto el asma como la rinitis bien controlados y puedan realizar deporte de forma habitual", ha explicado el doctor Luis Moral, del Grupo de Trabajo de Alergia Respiratoria y Asma de la SEICAP, con motivo del Día Mundial de la Alergia, que se celebra este domingo.

En este sentido, ha recordado que una alergia respiratoria mal controlada puede tener "un elevado impacto" en la rutina de los más jóvenes, "impidiéndoles llevar a cabo de manera adecuada las actividades físicas". "Además, los síntomas del asma y la rinitis provocan unaumento del absentismo escolar e influyen en el rendimiento académico", ha añadido el doctor Moral, recordando que, según el International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), esta patología afecta en torno al 10 por ciento de los niños españoles.

En la misma línea, otra investigación, elaborada por el departamento de Deportes, Ejercicio y Salud de la Universidad de Basilea (Suiza) sobre el efecto del ejercicio en el asma, resalta la inactividad física en pacientes con esta enfermedad como la principal causa de una capacidad de resistencia reducida. Además, aconseja el entrenamiento físico precedido de una fase de calentamiento de, al menos, 15 minutos antes del ejercicio.

Por su parte, Rafael Guerrero, director comercial de COVAP, ha resaltado que uno de los principales objetivos de la Copa COVAP es "inculcar el valor del deporte y de los hábitos de vida saludables para prevenir cualquier tipo de enfermedad". "Por ello, en nuestras seis ediciones, ya hemos fomentado e impulsado en más de 20.000 niños en 28 municipios diferentes la práctica deportiva de manera asidua y con moderación para mitigar los efectos de estas alergias y otras patologías", ha señalado.

DOS MILLONES DE NIÑOS EN ESPAÑA PADECEN ALGUNA ALERGIA

En España, según datos expuestos por el doctor Moral, cerca de 2 millones de niños sufren algún tipo de enfermedad alérgica, lo que representa un 25 por ciento de la población infantil, y "se espera que el porcentaje aumente, llegando a alcanzar un 50 por ciento en los países desarrollados".

Y es que el número de niños con alergias aumenta un 2 por ciento cada año, según las estimaciones realizadas por la SEICAP en su 42º Congreso que ha celebrado este año a nivel nacional. En él se ha constatado que las alergias a los alimentos, las anafilaxias, la dermatitis atópica y el asma se presentan con mayor frecuencia en la población infantil.

La SEICAP matiza que esta prevalencia del asma y de la patología alérgica tiene que ver con el estilo de vida de los países más avanzados, por lo que recomienda mejorar aspectos como la contaminación, la exposición al humo del tabaco o el sedentarismo, así como mantener una dieta equilibrada y disminuir el estrés psicosocial.

De esta forma, reivindican que la Copa COVAP "promueve y forma a los más pequeños en hábitos de vida saludables, utilizando el deporte como una herramienta para reducir los problemas y tensiones que pueden afectar a los niños en edades tempranas".