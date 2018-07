Las cooperativas sanitarias, la "3ª vía" de asistencia de salud, dan cobertura a más de 2 millones de personas en España

6/07/2018 - 14:07

Las cooperativas sanitarias, calificadas como la "tercera vía" de la asistencia en materia de salud que se presta en España, están actualmente ofreciendo cobertura a unas 2.700.000 personas en todo el territorio, según ha informado a Europa Press el director general de la Fundación Espriu, Carlos Zarco, con motivo de la celebración, este sábado, del Día Internacional de las Cooperativas.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Impulsadas en los años 50 y 60 por el doctor Espriu, el objetivo de las cooperativas sanitarias es mejorar las condiciones de los trabajadores sanitarios, contratar a más profesionales y reinvertir sus ganancias para nuevos equipamientos, entre otros objetivos.

"A diferencia de las empresas privadas, todas las empresas cooperativas son democráticas, no tienen ánimo de lucro y cada uno tenemos nuestro voto para elegir a los órganos del gobierno. Además, no podemos traspasar ni vender nuestras acciones. Aunque es algo que se considera privado, no tiene ánimo de lucro, sino que es una manera de asegurar el trabajo y el autoempleo en las mejores condiciones posibles", ha apostillado el también presidente de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud.

Ahora bien, tal y como ha explicado, los pacientes no notan la diferencia de si un hospital o cualquier tipo de centro sanitario pertenece a la administración pública, a una empresa privada o a una cooperativa sanitaria.

Por todo ello, en el marco del Día Internacional de las Cooperativas, desde el área sanitaria se quiere dar a conocer cómo gracias a los "valores, principios y estructuras de gobernanza" de las cooperativas de todo el mundo, la sostenibilidad y la resiliencia constituyen la "esencia" de las cooperativas, así como mejorar el presente y preservar el futuro de las próximas generaciones.