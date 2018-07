Proyectos de marcadores microbianos y estrategias terapéuticas para el cáncer de páncreas, dotados con 40.000 euros

9/07/2018 - 13:56

Un proyecto de investigación que se ocupa de los marcadores microbianos para el diagnóstico del adenocarcinoma ductal de páncreas y otro del desarrollo de estrategias terapéuticas dirigidas contra el estroma de la misma enfermedad han sido reconocidos con las becas de investigación Carmen Delgado / Miguel Pérez-Mateo, dotadas con 40.000 euros cada una.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Otorgadas por la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN) y la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC), las becas para los proyectos premiados se han concedido a las investigadoras del Grupo de Epidemiología Genética y Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), las doctoras Esther Molina y Núria Malats, cuyo proyecto se titula 'Marcadores microbianos para el diagnóstico del adenocarcinoma ductal de páncreas' y ha sido reconocido en la categoría de investigación clínica.

"La elevada tasa de mortalidad del cáncer de páncreas yace principalmente en la dificultad que entraña realizar un diagnóstico oortuno y temprano. Urge indentificar marcadores tumorales para la implementación de programas de cribado del cáncer de páncreas lo que impactará en la optimización de su diagnóstico y, en consecuencia, en el manejo clínico de la enfermedad", han expresado Molina y Malats.

Por su parte, la otra reconocida es la investigadora del grupo de Oncología Experimental del programa de Oncología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), la doctora Carmen Guerra, responsable del proyecto 'Desarrollo de estrategias terapéuticas dirigidas contra el estroma del cáncer de páncreas', premiado en la categoría de investigación básica.

La doctora Guerra ha declarado que "esta beca supone una gran oportunidad para continuar nuestros estudios dirigidos a entender el papel del estroma como promotor del cáncer de páncreas. Esperamos, además, que estos estudios resulten finalmente en las identificaciones de posibles dianas con valor terapéutico".

Los fondos para las becas han sido recaudados a través de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, que se organizó simultáneamente en Alicante, Las Rozas (Madrid), Milán y Roma en noviembre de 2017 por ambas asociaciones con motivo del Día Mundial del Cáncer de Páncreas.

Las carreras se celebrarán durante este 2018 en Terrassa (Barcelona) el 4 de noviembre y Alicante y Las Rozas el 11 de noviembre. "Es un gran placer comprobar cómo la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas se ha consolidado ante la sociedad y ante la comunidad científica como un evento y unas becas de referencia en la lucha contra el tumor más agresivo que afecta al ser humano", ha especificado el vicepresidente de AESPANC, el doctor Enrique Madaria.

Actualmente, la media de la esperanza de vida del cáncer de páncreas metastásico tras su diagnóstico es de tres a once meses. El 75 por ciento de los diagnosticados no supera el año de vida y el 95 por ciento no consigue sobrevivir. No obstante, los fondos destinados a la investigación de este tipo de cáncer tanto en la Unión Europea como en España no llega al 2 por ciento.

"La supervivencia relativa del cáncer de páncreas a los cinco años del diagnóstico es la más baja de todos los cánceres en España. La única vía para cambiar estas cifras es la investigación, tanto para encontrar nuevas vías de tratamiento como para lograr un diagnóstico temprano de la enfermedad", ha manifestado la presidenta de la ACANPAN.