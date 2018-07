La oposición denuncia el retraso en la tramitación de la Ley de salud pública

Madrid, 12 jul (EFE).- Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid han denunciado hoy el retraso en la tramitación administrativa del anteproyecto de Ley de salud pública, que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, espera que concluya este año.

La Comunidad de Madrid inició hace un año los trámites para aprobar la primera Ley de Salud Pública de la región, tras colgar en el portal de Transparencia de su página web, así como en el portal de Participación, la memoria del anteproyecto de ley para su consulta pública.

"No tienen una visión (sobre salud pública), no tienen un plan, están estancados", ha denunciado el portavoz de Sanidad del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, durante la comparecencia en el pleno del consejero de Sanidad solicitada por su grupo para informar sobre este tema.

Una opinión que comparte la diputada de Podemos Carmen San José, que considera que "esta tardanza es expresión del nulo interés" del Gobierno regional respecto a la salud pública.

"No tenemos un plan de salud, no tenemos una ley de salud pública y no tenemos las estructuras básicas de salud pública para poder hacer frente a los retos que tenemos", ha declarado.

En la misma línea, el diputado de Ciudadanos Enrique Veloso ha dicho que es "absolutamente necesario" contar con una ley sobre este asunto en la Comunidad de Madrid pero "un año después no tenemos nada de nada".

El consejero ha reconocido que ha habido un "cierto retraso" en la tramitación administrativa del texto, pero ha resaltado que está "siguiendo un camino firme".

"Queremos que esta Ley de salud pública venga cuanto antes a la Asamblea", ha añadido.

Tras publicar hace un año la memoria del anteproyecto de ley en Internet, ha señalado que recibieron "numerosas observaciones" y quisieron tener en cuenta la opinión de los agentes implicados, ya que la intención del Ejecutivo es "contar con el mayor grado de consenso posible".

Por ello, tras las observaciones realizadas el texto se remitió a los centros directivos de la Consejería de Sanidad.

En la actualidad el anteproyecto de Ley se encuentra pendiente de la emisión del informe preceptivo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, "que por el momento ha solicitado aclaraciones y ha incluido observaciones".

Además, el consejero ha informado de que ya se han emitido los preceptivos informes favorables de análisis y valoración de impacto del anteproyecto por razón de orientación sexual e identidad y expresión de género, así como en materia de familia, infancia y adolescencia.

Por todo ello, prevé que la tramitación administrativa del anteproyecto de Ley concluya este año, lo que incluye el trámite de audiencia a los interesados.

La Ley busca definir las actuaciones, regular las inspecciones e intervenciones administrativas sobre actividades y servicios, así como el ejercicio de la autoridad sanitaria, y concretar los derechos y obligaciones de los ciudadanos e instituciones en la protección de la salud pública.

Otros objetivos son fomentar la colaboración público privada y la cooperación interadministrativa para el desarrollo de actividades de promoción y prevención de la salud pública.

La normativa pretende igualmente responder a los problemas asistenciales del aumento de la población y el incremento de la esperanza de vida en la región -la más alta de España con 84,7 años-, que genera mayor demanda de la asistencia sanitaria, dependencia y discapacidad.

El texto también aborda los factores ambientales, la introducción de vectores (organismos que transmiten enfermedades como insectos), los hábitos de vida que conducen al sedentarismo, obesidad así como la gran afluencia de personas y mercancías de otros lugares que pueden repercutir en la salud. EFE

scr-era