AFEM critica la gestión de Enrique Ruiz Escudero y recusa sus declaraciones

Madrid, 16 jul (EFE).- La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) critica la gestión del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y recusa las declaraciones sobre Atención Primaria del consejero en una entrevista al diario 'El Mundo' el pasado 24 de junio.

La Asociación ha criticado que en estas declaraciones el consejero alabe su propia gestión de las listas de espera de atención primaria, "cuando el Gobierno de Cifuentes-Garrido ha alcanzado las peores cifras en los últimos años, y la gestión ha sido nefasta", señalado Afem en un comunicado remitido hoy.

Ruiz Escudero -dice- "se dedica a especular sobre formas de videoconsulta cuando no garantiza que los pacientes sean atendidos personalmente por los profesionales", y ha criticado que se planteen estas medidas "sin pensar en la confidencialidad" ya que "no se da información telefónica para no transgredir la Ley".

Asimismo, Afem ha señalado que los cambios "que se anuncian" en Atención primaria "preocupan seriamente a los profesionales" ya que no aportan datos de "la situación" ni "analizan consecuencias a medio y largo plazo"

Desde la asociación se oponen a las medidas "que repercutan en una mayor privatización de la Sanidad Pública, y un deterioro de la calidad y universalidad de la misma" por lo que han instado a la consejería de sanidad a un "cambio de rumbo, de política sanitaria y de recursos humanos" por lo que, junto con Amyts e Icomem han solicitado una entrevista con el consejero. EFE

