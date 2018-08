Arroz transgénico para frenar el VIH en países en desarrollo

Un gel a base de proteínas de arrozaplicado tras el coito bloquea la infección por VIH

El arroz potencia la acción microbicida contra diferentes cepas del virus

El virus del VIH visto al microscopio. Foto: Dreamstime

Un equipo de científicos ha constatado, en experimentos en laboratorio, que los extractos de tres proteínas diferentes obtenidas de una única planta de arroz transgénico evitan la entrada del VIH en células humanas.

El estudio, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', también ha demostrado que los componentes del arroz producen además un efecto potenciador, ayudando a bloquear la infectividad del virus.

Los investigadores, cuyo trabajo se ha publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, han obtenido por primera vez una combinación de proteínas producidas simultáneamente en semillas de arroz transgénico, que según IrsiCaixa podría traducirse en un nuevo procedimiento para la producción de geles microbicidas a un coste suficientemente bajo para los países pobres.

Los extractos podrían utilizarse para la producción de microbicidas tópicos para prevenir la transmisión del VIH, que podrían ser de fácil implementación en los países de escasos recursos, gracias a su bajo coste y a la facilidad de aplicación.

La misma fuente ha indicado que parte de las infecciones por el VIH podrían evitarse mediante la aplicación en la vagina o el recto de geles microbicidas, de manera previa a la relación sexual.

Resultados esperanzadores en laboratorio

Estos fármacos, que todavía no se comercializan y cuyos experimentos se han hecho 'in vitro', pueden bloquear la infección por el VIH uniéndose a unas proteínas del virus que juegan un papel clave en su entrada en las células.

IrsiCaixa ha remarcado que, por contra, las plataformas tradicionales de producción de proteínas, que normalmente utilizan células de mamíferos o bacterias en cultivo en el laboratorio, son demasiado caras y no tienen la capacidad de producción suficiente para abastecer a los países de recursos escasos, que son los más afectados por la pandemia.

Por este motivo, la estrategia de producción basada en arroz representa una alternativa excelente que, además, proporciona una actividad microbicida más potente, ha revelado el instituto.

Los investigadores también han observado que los componentes del arroz incrementan la potencia contra diversas variantes del virus, lo que significa que la producción a partir de arroz de microbicidas contra el VIH "no sólo reduciría costes en comparación con las plataformas de producción tradicionales, sino que también proporcionaría beneficios en términos de potencia microbicida", ha explicado el investigador del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol en IrsiCaixa Julià Blanco.

Blanco ha subrayado que "en algunos casos, los microbicidas pueden ser la única opción para las mujeres para prevenir la infección por el VIH, ya que a menudo los hombres son reacios al uso del preservativo".

Una medida de protección económica

Por su parte, el investigador en la Universidad de Lleida-Centro Agrotecnio y líder del estudio, Paul Christou, ha manifestado que "siendo realistas, esta estrategia innovadora es la única manera en que los cócteles microbicidas pueden ser producidos a un coste suficientemente bajo para los países que más necesitan los tratamientos de prevención del VIH".

El investigador ha añadido que el descubrimiento "representa una prueba de la seguridad y utilidad de las plantas transgénicas para afrontar uno de los problemas de salud global más importantes en la actualidad".

El instituto ha recordado que cada año se producen 1,8 millones de nuevas infecciones por el VIH en el mundo, la mayoría de ellas en África y que en ausencia de una vacuna efectiva contra el virus, la investigación para parar la pandemia no se centra sólo en los tratamientos contra el VIH, sino también en las medidas de prevención para reducir la transmisión del virus