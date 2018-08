Sindicatos acusan a Sanidad de "incumplir sus acuerdos" y anuncian protestas

Enlaces relacionados Susman Godfrey LLP y Hausfeld LLP anuncian demandas judiciales y acuerdos por un total de 340 millones de dólares que conciernen tanto a individuos como a instituciones titulares de un instrumento nominado en dólares estadounidenses ligado a la tasa LIBOR entre agosto de 2007 y mayo de 2010 (31/07)

Madrid, 31 jul (EFE).- Los sindicatos de la Mesa sectorial de Sanidad -CCOO, Satse, CSIT-UP, Amyts y UGT-, que representan a más de 70.000 trabajadores, han acusado hoy a la Consejería de Sanidad de "incumplir sus propios acuerdos" sobre el abono de la carrera sanitaria, por lo que consensuarán "un calendario de movilizaciones".

En un comunicado conjunto, aseguran que la Consejería de Sanidad les comunicó en la Mesa del pasado viernes que el abono total del importe correspondiente al reconocimiento de la carrera profesional se completará "en cuatro años", por decisión de la Consejería de Economía y Hacienda, un año más de lo pactado y firmado en la Mesa sectorial.

"Esta vez el límite lo han sobrepasado, llegando hasta el extremo de deslegitimar desde la propia Consejería de Hacienda, desde la propia presidencia de la Comunidad de Madrid, al consejero de Sanidad", según el comunicado.

Recuerdan que, tras "muchos meses de diálogo y de muchísimo esfuerzo", el consejero y el director de Recursos Humanos de la consejería, Pablo Calvo, habían conseguido que todos los sindicatos de la Mesa firmaran el acuerdo de reactivación de la carrera profesional.

"Con sus firmas y con sus rúbricas", cerraron el acuerdo el pasado 4 de julio para poner de nuevo en marcha la carrera profesional para todos los profesionales, incluyendo en dicho documento "que se pagase en tres ejercicios presupuestarios: 2018, 2019 y 2020", agregan.

En la mesa extraordinaria del pasado 27 de julio, la Consejería informó que el acuerdo "iba a ser aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy, martes, 31 de julio con el preceptivo informe de Hacienda", añade el comunicado.

Sin embargo, presentaron "una propuesta de acuerdo, en el que se especificaba que la Consejería de Hacienda había puesto un límite al pago para que éste se produjera en cuatro años en lugar de en tres" y en condiciones completamente diferentes a las pactadas, por razones "estrictamente técnicas y presupuestarias según la Administración".

Ante esto, "manifestamos nuestro más contundente rechazo y oposición, negándonos a firmar cualquier modificación con respecto al acuerdo firmado hace menos de un mes, el 4 de julio de 2018 y conminando a la Administración a cumplirlo en sus términos originales y a trasmitirlo así para su trámite por el Consejo de Gobierno", afirman.

Tras conocer hoy que la Administración ha modificado el punto 2 del acuerdo "por su cuenta y riesgo", consideran que con ello se plantea "la deslegitimación del consejero por parte de Hacienda", continúan los sindicatos.

"No sabemos quién manda en la Comunidad de Madrid, pero está claro que no mandan las Consejerías, que no manda el propio presidente de la Comunidad de Madrid, que la única que manda es la Consejería de Hacienda", según los sindicatos.

"Entendemos que esto es un incumplimiento flagrante por parte de la Consejería de Sanidad y no estamos dispuestos a tolerar más incumplimientos", por lo que la respuesta será "contundente", advierten.

Próximamente, los sindicatos de la mesa consensuarán "un calendario de movilizaciones que ponga fin a esta falta de consideración hacia los más de 70.000 profesionales" que trabajan para la sanidad madrileña.

Para los sindicatos, "es esencial que la carrera se ponga en marcha ya, pero quien ha decidido incumplir unilateralmente el modo de hacerlo es la propia administración y será ella quien tenga que asumir las consecuencias", concluyen.