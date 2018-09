Expertos destacan la importancia de encontrar biomarcadores del ELA para mejorar el diagnóstico

Más de 7.000 meicamentos en desarrollo para tratar la enfermdad

Se busca secuenciar más de 22.500 genomas para identificar factores de riesgo

Expertos reunidos en el primer Congreso Internacional de la Comunidad de la ELA (CincELA), organizado por la Fundación Francisco Luzón, han destacado la importancia de encontrar biomarcadores de la enfermedad lateral amiotrófica (ELA) para mejorar los diagnósticos y la monitorización de la patología en los ensayos clínicos.

"La ELA no es una única enfermedad sino muchos tipos de enfermedad. Y es que, no todos los pacientes comparten la misma evolución de la patología. De ahí que, los biomarcadores sean el camino para mejorar la asistencia clínica y para hacer mejores diagnósticos, pronósticos, conocer los mecanismos que están implicados en la enfermedad y monitorizar al enfermo en los ensayos clínicos", ha subrayado la coordinadora de la Unidad Funcional de Motoneurona en el Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona), Mónica Povedano.

Dicho esto, la doctora ha destacado los requisitos básicos para avanzar en el ámbito científico, dando especial relevancia a la colaboración ya que, a su juicio, el avance solo es posible con el trabajo conjunto entre la investigación básica y la investigación clínica, para la que "no siempre" se facilita tiempo real, y, además, con la colaboración de los pacientes.

A este respecto, el jefe de sección del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Donostia y miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), Adolfo Pérez de Munain, ha subrayado la importancia de intentar agrupar conocimientos diversos frente a un objetivo común y cooperativizar el esfuerzo investigador, con el fin de no repetir pasos que suelen ser costosos en el tiempo.

Más de 7.000 medicamentos en desarrollo

Por otra parte, la responsable de la plataforma de Medicamentos Innovadores de Farmaindustria, Amelia Martín Uranga, ha informado de que actualmente, de los 7.000 medicamentos que se encuentran en desarrollo a nivel global, 1.300 están destinados a las enfermedades neurológicas.

De hecho, de las últimas 46 nuevas moléculas aprobadas por la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés), el 13 por ciento estaban destinados al área de la neurología.

Asimismo, en el caso concreto de la industria farmacéutica establecida en España, ha habido un aumento del 5,7% en la inversión en I+D, de la cual, Farmaindustria invierte un 60% en ensayos clínicos. Todo ello ha repercutido en que, actualmente, España sea, después de Estados Unidos, uno de los países en los que los principales laboratorios realizan sus ensayos clínicos.

"No en vano, desde 2013 hay en activo 18 ensayos relacionados con la ELA y España participa en 8 de ellos, muchos en fases tempranas, y el 50% de los mismos son promovidos por la industria farmacéutica", ha explicado la portavoz de Farmaindustria.

Otro de los factores que ha permitido aumentar la presencia española en ensayos clínicos a nivel internacional ha sido la entrada en vigor del Real Decreto de Ensayos Clínicos en enero de 2016 que, en palabras del jefe de departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), César Hernández García, ha situado a España "2 o 3 años" por delante de la regulación europea.

"Entre las posibilidades que plantea esta nueva legislación la más relevante es, sin duda, la creación del Registro Español de Ensayos Clínicos, en el que se puede encontrar toda la información sobre todos los ensayos clínicos que se hacen en España de cualquier enfermedad, con datos desde 2013 y que está accesible para ser consultado por cualquier paciente que quiera valorar participar en alguno de los mismos", ha comentado.

Dicho esto, Hernández García ha asegurado que esta legislación también supone un marco "favorable" para la colaboración y para la apertura de nuevas propuestas, ya que simplifica el proceso reduciendo la burocracia, permite el trabajo colaborativo, y se abre a nuevas propuestas respecto a la metodología actual de la propia investigación clínica.

Proyecto 'MinE'

Durante el encuentro, el presidente de la European Network for the Cure of ALS (ENCALS), Leonard Van den Berg, se ha referido al trabajo en red, un procedimiento que resulta "más efectivo" si se aprovechan todas las estructuras, datos y trabajo existente, lo que, tal y como ha recordado, supone dejar de lado las fronteras y compartir información a nivel internacional.

Precisamente, Van den Berg ha impulsado el proyecto 'MinE', una iniciativa que pretende secuenciar 22.500 genomas completos (15.000 de pacientes y 7.500 de personas sanas). Sus conclusiones son prometedoras. De hecho, los últimos descubrimientos de genes relacionados con la ELA han sido posibles gracias a esta investigación.

Uno de los aspectos que ha destacado ha sido el hecho de poder compartir los datos de los pacientes diagnosticados para generar un algoritmo predictivo que indique, entre otras cuestiones, la tasa de supervivencia de los pacientes o su posible inclusión en ensayos clínicos. A este respecto ha explicado el proyecto.

"A través de la secuenciación de muestras de ADN de los pacientes, 'MinE' busca identificar factores de riesgo comunes y establecer una base de datos internacional, para conocer la variabilidad genética de la enfermedad. La labor de investigación se divide en diferentes grupos de trabajo, centrados en ámbitos concretos, como la epigenética, el fenotipado, la infraestructura de datos o las estructuras genómicas", ha explicado el experto.

Cada país sigue siendo propietario de los datos que aporta, pero puede a su vez compararlos con los datos de central, acumulados en un ordenador en Ámsterdam (Holanda) al que se tiene acceso desde cualquier parte del mundo. En este punto, el experto ha desvelado que actualmente se encuentra "a mitad de camino de generar la secuencia de casi 15.000 pacientes.

Por último, ha explicado la iniciativa Treatment Research Institute for the Cure of ALS (TRICALS) que pretende ser también una red de colaboración de diferentes ensayos clínicos centrados en la búsqueda de un tratamiento efectivo para la ELA. "Espero que España participe en esta importante iniciativa de terapia efectiva para personas con ELA", ha zanjado.