Los "superalimentos", los peligrosos bulos del cáncer más wasapeados

Madrid, 19 sep (EFE).- Tomar un zumo de limón en ayunas no previene el cáncer, ni comer bayas de goji, papaya o aguacate porque no existe ninguna dieta anticáncer, a pesar de los peligrosos bulos sobre alimentos que se multiplican por internet y WhatsApp y que pueden llegar a afectar a los tratamientos médicos.

Los pacientes con cáncer, como el resto de la población que no tiene la enfermedad, deben seguir una dieta equilibrada y variada que incluya frutas, hortalizas, carnes y pescados, pero -insisten los especialistas- no existen dietas anticáncer.

Esta es una de las principales conclusiones del I Simposio "#CáncersinBulos", que se ha celebrado en el hospital Clínico San Carlos, en el que representantes de diversas sociedades científicas, organizaciones colegiales y pacientes han coincidido en que los bulos sobre el cáncer se extienden cada vez de forma más rápida a través de las redes sociales y WhatsApp.

Por eso, doctores como Raúl Córdoba, especialista en hematología del hospital madrileño Fundación Jiménez Díaz, creen que los enfermos de cáncer no deberían acceder a foros de internet donde los pacientes intercambian experiencias.

Y donde, según el doctor, hay "muchísimas referencias sobre los superalimentos, que ayudan a curar el cáncer o a mejorar las defensas para que se pueda afrontar en tiempo todas las sesiones de quimioterapia".

Aunque la mayoría, según ha explicado a Efe Córdoba, son inocuos, porque sólo se trata de dietas sanas, en algunos casos pueden interaccionar con el tratamiento médico y disminuir su eficacia porque puede hacer que se destruya más rápido el fármaco o que aumente su actividad y tenga efectos secundarios en el paciente.

Es el caso de la hierba de San Juan, disponible no sólo en farmacias y parafarmacias, sino también en los supermercados: una sustancia natural que induce en el hígado a que se degraden y destruyan los medicamentos, al igual que ocurre con el zumo de pomelo o el de naranjas amargas, según este experto.

Los bulos sobre el cáncer pueden tener consecuencias "funestas" y así lo advierte también el doctor Julio Zarco, del Clínico, que asegura que en España "ha aumentado la morbimortalidad en pacientes que abandonan el tratamiento farmacológico y apuestan por alguna pseudoterapia sin fundamento científico".

De ahí la importancia de identificar y desmontar las llamadas 'fake news' (noticias falsas) en salud, y teorías tan peligrosas como que un conflicto emocional no resuelto puede ser la causa de un cáncer.

Un bulo que hace que los pacientes se sientan, además, culpables y que los "instigadores que las mantienen se enriquezcan a cuenta de ello", según Carlos Mateos, coordinador de la plataforma SaludsinBulos, que ha organizado el simposio, y vicepresidente de la Asociación de Investigadores en eSalud (Aies).

También hay otros bulos relacionados con objetos cotidianos a los que se les atribuye capacidad cancerígena, como que los sujetadores con aro pueden producir cáncer de mama, algo que desmiente rotundamente la ginecóloga María Herrera de la Muela, coordinadora de la unidad de patología mamaria del Clínico.

"Los sujetadores con aros no son buenos ni malos -comenta a Efe la ginecóloga-. Es verdad que muchas mujeres tienen dolores de mama crónicos y éstos no son lo mejor porque no sujetan bien, pero no tienen nada que ver con el cáncer de mama".

Pero, ¿quién está detrás de estos bulos?. Según Mateos, es complicado saber que se mueve detrás de todo esto; a veces responde a intereses, pero otras veces se propagan porque te llegan a través de alguien de confianza y tu lo reenvías a mucha gente "por si acaso es cierto".

Belén Escudero