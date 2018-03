La Rioja.- El Ayuntamiento de Logroño aprueba la cesión de una parcela en La Guindalera para el nuevo centro de salud

19/01/2009 - 14:30

El concejal de Economía, Vicente Urquía, precisó hoy en rueda de prensa que la Junta de Gobierno Local ha aprobado la cesión de una parcela de propiedad municipal en La Guindalera para la construcción de un nuevo centro de salud y que "sólo falta firmar la escritura" entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional.

LOGROÑO, 19 (EUROPA PRESS)

No obstante, indicó que el Ejecutivo riojano no ha incluido ninguna partida presupuestaria para esta actuación en los Presupuestos Generales para 2009. "Si no se hace, será su problema", indicó. En su opinión, el Consistorio logroñés ha satisfecho a la petición hecha desde el Gobierno regional, al que corresponde ahora crear este nuevo centro sanitario.

En cuanto al nuevo centro de Rodríguez Paterna, Urquía indicó que el Ayuntamiento "no dispone de solar alguno" en las inmediaciones e instó al Gobierno a que utilice para ello las dependencias del colegio San Bernabé, de su propiedad y sin uso alguno en estos momentos.

"No quieren utilizar recursos propios", apostilló, al tiempo que indicó que el Ayuntamiento no está dispuesto a ceder para este fin las instalaciones de la Policía Local, que se encuentran cerca del centro de Rodríguez Paterna.

El concejal de Economía indicó que el Gobierno de La Rioja tampoco cuenta con presupuesto para construir la residencia de ancianos en Pradoviejo, pese a que el Ayuntamiento ya ha cedido los terrenos pertinentes.

"La Comunidad Autónoma está restando apoyos e incrementando las restricciones a esta ciudad y a este Ayuntamiento", precisó Urquía. Apoyó su tesis en el hecho de que el convenio de capitalidad para este año otorga al propio Gobierno regional la potestad de dónde se deben invertir en la capital la cantidad de 3 millones de euros asignada, tras una modificación pertinente en la Ley de Acompañamiento.

Esta misma medida no se aplica en los fondos que recibe Logroño por parte del Estado. "Cada año estamos peor en este Ayuntamiento", concluyó Urquía, en referencia a la relación con el Gobierno regional.