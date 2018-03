Aragón.- La consejera de Salud niega que en Aragón se haya producido el repunte de gripe que vaticinaron los expertos

19/01/2009 - 15:35

La consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, Luisa Noeno, afirmó hoy que, pese a que hace una semana se anunció un repunte de la incidencia de la gripe en Aragón, durante la semana pasada y la actual ésta no se ha producido y las tasas de incidencias se mantienen estables.

ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)

De la misma manera, señaló que no hay curva 'in crescendo' de la incidencia, y se espera que la tasa actual se mantenga estable y no crezca mucho más.

De esta manera, según datos ofrecidos por Noeno, la incidencia está en unos 260-280 casos por cada 100.00 habitantes en la provincia de Zaragoza; la incidencia es un poco superior en Huesca y notablemente inferior en la provincia de Teruel.

Noeno también destacó que los casos se están atendiendo en los centros de salud, donde se han incorporado más médicos en el mes de enero y seguirá incorporándose alguno más en febrero.

La consejera quiso "quitar hierro" a ese asunto, subrayando que la gripe es una enfermedad normal en los meses de invierno y no se está produciendo con una incidencia fuera de la habitual.