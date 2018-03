EE.UU.- Los hombres controlan mejor el hambre que las mujeres, según estudio

Los hombres controlan mejor el hambre que las mujeres, según sugiere un estudio del Laboratorio Nacional de Brookhaven en Upton (Estados Unidos) que se publica esta semana en la edición digital de la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).

La investigación muestra que los hombres tienen una mejor capacidad para suprimir su hambre que las mujeres cuando se les obsequia con comida. Esta diferencia podría ayudar a explicar algunas de las diferencias de género en las tasas de obesidad.

Los científicos, dirigidos por Gene-Jack Wang, realizaron dos experimentos en los que 23 sujetos no obesos sanos ayunaban durante 17 horas y después se centraban en su comida favorita o utilizaban una técnica llamada inhibición cognitiva para suprimir los pensamientos sobre el hambre y comer.

Cuando los sujetos se centraban en su alimento preferido, el hambre y el deseo por la comida crecían a una tasa similar en ambos sexos, según mostraban los escáneres cerebrales con tomografía con emisión de positrones (TEP).

Aunque la inhibición cognitiva disminuía el hambre en ambos sexos, la técnica disminuía de forma significativa el deseo de la comida sólo en los hombres. Los escáneres de TEP cerebrales mostraron que los hombres que utilizaban las técnicas de inhibición cognitiva mostraban una menor activación cerebral en las regiones que participan en la regulación emocional, el condicionamiento y la motivación.

Según los investigadores, estas regiones intervienen en el procesamiento de la conciencia de la intención de comer y sugieren que una mayor capacidad para inhibir la activación cerebral por la comida entre los hombres podría proporcionar una explicación de las mayores tasas de obesidad en las mujeres.