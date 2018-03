Andalucía.- La Consejería de Salud elabora una guía para las cuidadoras de niños con fiebre

19/01/2009 - 18:14

SEVILLA, 19 (SEVILLA) La Consejería de Salud andaluza ha elaborado una guía sanitaria sobre el proceso de fiebre en la infancia dirigida a personas que vayan a cuidar a un menor con fiebre, según informó hoy en una nota el departamento del ramo.

Este documento está enmarcado dentro del II Plan de Calidad y se apoya en los contenidos del Proceso Asistencial Integrado Fiebre de la Infancia que define la atención de estos casos en el sistema sanitario público andaluz.

En concreto, la citada guía pretende facilitar información útil y sencilla sobre este problema, que surge con frecuencia en los más pequeños. Por esta razón, ofrece respuestas sencillas a una serie de preguntas que pueden surgir en personas a cargo de un niño con fiebre y cuenta con un espacio para anotaciones con el objetivo de facilitar un seguimiento de cada caso particular.

Este documento, que ha sido elaborado por profesionales sanitarios y por personas expertas en comunicación e información a pacientes, ayudará a las cuidadoras a conocer mejor la fiebre y su tratamiento, prosigue el comunicado, que resalta que para su redacción se han tenido en cuenta "numerosos documentos informativos" sobre fiebre elaborados en España y otros países, al tiempo que incluye los consejos de distintas sociedades científicas.

Con todo, la Junta puntualizó que esta guía "no sustituye" al médico de cabecera, sino que es "complementaria" a las recomendaciones y consejos que realice el profesional. En esta línea, resuelve dudas como cuál es la causa de la fiebre, cómo se trata, o cuáles son los riesgos y posibles complicaciones de la misma.

La Consejería de Salud ha editado 50.000 ejemplares de esta guía, que se distribuirán en las consultas de los pediatras y médicos de familia de los centros de salud, en los servicios de urgencias de los hospitales y en las consultas especializadas. Para acceder a esta guía o ampliar información se puede leer el contenido completo en 'www.juntadeandalucia.es/salud'.

CONTENIDOS DE LA GUÍA

Esta guía de información expone los conceptos básicos de la fiebre y el tratamiento recomendado. Se considera como fiebre una temperatura de 38 grados o superior cuya función es activar el sistema inmunitario para fabricar más glóbulos blancos, anticuerpos y otros agentes que luchan contra la infección.

La causa de fiebre más frecuente son las infecciones. Para medirla se debe utilizar un termómetro, preferiblemente uno digital, que se debe colocar con cuidado en recto, boca o axila para no ocasionar lesiones.

No es siempre necesario tratar la fiebre, aunque existe un acuerdo médico de hacerlo a partir de 38,9 grados. Para disminuirla se pueden tomar medidas físicas como quitar el exceso de ropa, bañar en agua tibia y dar líquidos abundantes o suministrar medicamentos antitérmicos como el paracetamol o ibuprofeno. Este último no es recomendable para menores de 6 meses y no debe utilizarse en caso de vómitos continuados. Tampoco es aconsejable utilizar el ácido acetil-salicílico ni antibióticos.

La fiebre puede ocasionar deshidratación si se prolonga por mucho tiempo, aunque en la mayor parte de los casos la fiebre puede durar entre 3 días y una semana durante los que es aconsejable comer alimentos ricos en calorías pero ligeros para digerir y beber abundante líquido.

Es conveniente acudir a urgencias cuando la temperatura sea superior a 40 grados, el menor tenga alguna enfermedad crónica grave, rigidez de nuca, convulsiones, manchas en la piel o dificultad para respirar.