Australia.- Confirman por primera vez que los espermatozoides se vuelven más competitivos debido a la promiscuidad

19/01/2009 - 18:27

Investigadores de la Universidad de Australia Occidental en Crawley (Australia) demuestran en un estudio publicado esta semana en la edición digital de la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS) que los espermatozoides evolucionan para convertirse en más competitivos en las especies en las que múltiples machos se aparean con una sola hembra, algo que hasta ahora no se había descubierto datos concluyentes.

El descubrimiento se ha realizado en unos peces africanos de la familia de los cíclidos que tienen espermatozoides más largos y rápidos, algo que según los investigadores probablemente ha afectado a su evolución.

Los investigadores, dirigidos por John Fitzpatrick, descubrieron que los espermatozoides en las especies de cíclidos más promiscuos ha evolucionado para ser más rápido en la carrera a los óvulos que en las especies no promiscuas.

Los autores analizaron 29 especies muy cercanas de cíclidos del lago Tanganika en África Oriental e identificaron evidencia filogenética que muestra que la competición entre los espermatozoides en las especies promiscuas selecciona los aumentos en número, tamaño y longitud de los espermatozoides.

Los investigadores correlacionaron la velocidad de los espermatozoides con el tamaño y muestran que los más largos nadan más deprisa, algo que se esperaba debido a que una cola más larga debería impulsar con más rapidez al espermatozoide.

Una reconstrucción informática de los ancestros de los cíclidos confirmó que la conducta promiscua, y por ello la competitividad en el apareamiento, condujo la evolución de las características de los espermatozoides en estas especies.