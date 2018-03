Canadá.- La expresión facial del que habla afecta a lo que los otros escuchan, según estudio

19/01/2009 - 18:41

(((Noticia embargada hasta las 23:00 horas de hoy)))

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La expresión facial de una persona cuando habla afecta al procesamiento neural de su discurso y puede alterar los sonidos que las otras personas escuchan, según un estudio de la Universidad McGill en Montreal (Canadá) que se publica esta semana en la edición digital de la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).

Los científicos explican que las señales somatosensoriales de la piel y los músculos faciales del tracto vocal proporcionan una importante fuente de entradas sensoriales en la producción del discurso.

Los investigadores, dirigidos por David Ostry del departamento de Psicología de la universidad canadiense, muestran en su trabajo que el sistema somatonsensorial también participa en la percepción del discurso.

Los científicos utilizaron un dispositivo robótico para crear patrones de deformación de la piel facial que podían acompañar a la producción del discurso. Descubrieron que cuando se estira la piel facial mientras las personas escuchan las palabras, esto altera el sonido que escuchan.

La variación perceptiva sistemática que observaron los investigadores en conjunción con los patrones parecidos al discurso del estiramiento de la piel indica que las entradas somatosensoriales afectan al procesamiento neural de los sonidos del discurso y muestra la participación del sistema somatosensorial en el procesamiento perceptivo en el discurso.