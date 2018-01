Tráiler | 'El joven Karl Marx'

Enlaces relacionados Consulte aquí la cartelera

Tras el éxito del documental I am not your negro, Raoul Peck trae la historia de uno de los filósofos modernos más importantes de la historia del siglo XIX en El joven Karl Marx, un drama revolucionario que profundizará en la amistad entre Karl Marx y Friedrich Engels.

Interpretados, respectivamente, por August Diehl y Stefan Konarske, el filme retrata el surgimiento del movimiento obrero y los conflictos políticos que le sucedieron.