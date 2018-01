Tráiler | 'Call me by your name'

Call me by your name, del italiano Luca Guadagnino y nominada a cuatro Oscar incluyendo mejor película, cuenta la historia de un joven de 17 años (Timothée Chalamet) que pasa el verano de 1983 en el norte de Italia con su familia y siente una atracción especial por el nuevo ayudante de su padre (Armie Harmmer), que dará un nuevo sentido a su vida.

Basada en una novela de André Aciman adaptada por James Ivory, la cinta es un cuento sensual y trascendental sobre el primer amor con la que Guadagnino cierra una trilogía que empezó con Yo soy el amor y Cegados por el sol y rinde homenaje a sus maestros: Renoir, Rivette, Romher o Bertolucci.